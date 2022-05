Schweizer Verkehrsrowdy nach irrer Fahrt durchs Unterallgäu angezeigt

Unterallgäu - Rechts-Überholen, Stinkefinger und ein Becherwurf: Ein 30-jähriger Schweizer hat sich am Samstagabend auf der A96 zwischen Erkheim und dem Kohlbergtunnel mehrerer Vergehen schuldig gemacht. Bei Landsberg wurde der Mann dann aufgehalten.

Gegen 19.15 Uhr am Samstagabend ging es rund auf dem zweistreifigen A96-Streckenabschnitt (Fahrtrichtung München) zwischen der Anschlussstelle Erkheim und dem Kohlbergtunnel. Drei Autofahrer und deren Insassen wurden dabei durch Drängeln, Rechtsüberholen und Ausbremsen des Schweizer Rasers gefährdet, teilt die Polizei mit. Ursache sei „die aggressive Fahrweise“ des 30-Jährigen mit seinem schwarzen BMW X5 gewesen. Wie mehrere Zeugen berichteten, habe dem Schweizer der Überholvorgang eines weißen Kleinwagens wohl zu lange gedauert. So entschloss er sich kurzerhand, den Kleinwagen und Fahrzeug auf der rechten Spur rechts über den Seitenstreifen zu überholen. Etwa 120 km/h schnell soll der Schweizer dabei gefahren sein.

Und damit nicht alles: Noch immer wurmte den Schweizer die vermeintlich langsame Fahrweise des Kleinwagens, sodass er sich nach dem Rechtsüberholen vor ihn setzte und absichtlich so stark ausbremste, dass es nur um Haaresbreite zu keinem Auffahrunfall kam.

Nun schaltete sich auch noch ein überholender Mercedes-Fahrer aus dem Landkreis Augsburg ein. Als er am Schweizer vorbei wollte, warf der 30-Jährige einen gefüllten Kaffeebecher auf den Mercedes und zeigte dem Beifahrer den Stinkefinger.

Auch Höhe Buchloe stellte dann eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck den 30-jährigen Schweizer fest und hielt ihn an der Rastanlage Lechwiesen-Süd an. Ermittlungen seien nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung eingeleitet worden, teilt die Polizei mit. Nach Entrichtung einer vierstelligen Sicherheitsleistung durfte der Schweizer weiterfahren.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeistation Memmingen unter Tel. 08331/100311 oder bei der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter Tel. 089/89118-0 zu melden.

wk