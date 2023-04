Traktor übersehen – eine Leichtverletzte und 30.000 Euro Schaden

Bei der Kollision mit einem Traktorengespann gab es glücklicherweise nur eine leicht Verletzte. Der Verursacher blieb unverletzt. © David Inderlied/dpa/Illustration

Kammlach – Offenbar aus Unachtsamkeit übersah ein älteres Ehepaar auf seiner Fahrt am vergangenen Donnerstag ein ganzes Traktorengespann. Schwer verletzt wurde glücklicherweise niemand, doch der Schaden ist beträchtlich.

Laut Polizeibericht war an jenem Donnerstagmorgen der 83-jährige Fahrer mit seiner 69-jährigen Frau auf der Auerbachstraße in südlicher Richtung unterwegs, als er an einer Kreuzung einen 19-Jährigen mit seinem Traktorgespann übersah. Mitten auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, wobei 69-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt wurde.

Am Pkw entstand ein Totalschaden, die Zugmaschine wurde nur leicht beschädigt. Dennoch beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 30.000 Euro. Gegen den 83-Jährigen wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.