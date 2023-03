Iventarisierung dauert

Sebastian-Kneipp-Museum: Werner Büchele informiert auf Mitgliederversammlung über laufende Projekte

Von: Oliver Sommer

Teilen

Werner Büchele: der erste Vorsitzende des Sebastian Kneipp Museums gab auf der Mitgliederversammlung Einblicke in laufende Projekte. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen - Es gibt eine spannende Museumslandschaft in Bad Wörishofen, nicht zuletzt dank eines rührigen Fördervereins, der das Kneipp-Museum zu einer Wurzel der Kneippbewegung gemacht hat. In den vergangenen 365 Tagen stießen die Mitglieder, vor allem die Vorstandschaft des Vereins zahlreiche Projekte an, an die der Vereinsvorstand Werner Büchele nun erinnerte. Darüber hinaus ließ Büchele die Geschichte des „Kneipp‘schen Krankenhauses“ wieder lebendig werden, jenes großartigen Projektes „Kneippianum“.

Mit 2022 ist ein weiteres Gedenkjahr zu Ehren Kneipps zu Ende gegangen, jährte sich doch der Todestag des „Wasserpfarrers“ im vergangenen Jahr zum 125. Mal – wie auch dessen Geburtsjahr schon 2021 Anlass für diverse Veranstaltungen und nicht zuletzt einen Gottesdienst mit dem päpstlichen Nuntius, Erzbischof Dr. Nikola Eterovic gab.



Der immerhin dritte Besuch eines derart hohen Würdenträgers in der Kneippstadt seit dessen Wirken, wie Werner Büchele in seiner Retrospektive anmerkte. Wobei sich 2022 auch die Todestage von Bonifaz Reille sowie der Doktoren Scholz und Schalle jährten, die zur Verbreitung des Kneipp‘schen Naturheilverfahrens maßgeblich beigetragen hatten.



Neben dem erwähnten Festgottesdienst seien es vor allem die Festvorträge gewesen, so Büchele, über Kneipp selbst sowie Frater Bonifaz Reille und die „dritte Einrichtung Kneipps, das Kneippianum“, die für Aufmerksamkeit gesorgt und das Festjahr nach außen markiert hätten.



Schließlich konnte im Herbst vergangenen Jahres auch noch der neue Hearonymus Audioguide freigeschaltet bzw. in Betrieb genommen werden; mit Hilfe von QR-Codes kann man nun das Museum und dessen Ausstellung ganz anders wahrnehmen.



So umriss Werner Büchele in kurzen Worten ein wie immer arbeitsreiches Jahr: „Es gab viel zu tun“, so Büchele, „auch wenn man es nicht immer sehen könne.“ Aber, ergänzte der Vorstand des Fördervereins, „dafür sind wir da und alle machen es gerne“, was den Mitgliedern des Vereins mehr als lobende Worte des ersten Bürgermeisters Stefan Welzel „einbrachte“, lobte er doch die Museumslandschaft in Wörishofen. Man bräuchte halt mehr solch rührige Vereine und Mitglieder, die sich für ihr Museum so einsetzten. Nicht zuletzt stelle das Museum eine Art „Wurzel“ der Kneipp-Bewegung dar, stellte Welzel heraus. Und von dieser Wurzel würden mittlerweile viele Triebe abzweigen,so der Bürgermeister in seinem Grußwort – eine Basis auch für eine verdiente Weiterentwicklung des Museums in den kommenden Jahren, wobei es auch Kneipp verdient habe, so gewürdigt zu werden. Schaue man auf das Geleistete zurück, aber auch voraus, und sehe, wo die Vorstandschaft aktiv ist und wer sich alles entschuldigt habe bzw. Grüße an Werner Büchele hatte ausrichten lassen, so das Fazit Welzels, ist Bad Wörishofen das Mekka Kneipps.



Um dieses Mekka bzw. die Bedeutung weiter auszubauen, hat der Förderverein unter anderem zwei Buchprojekte angeschoben. In einem wird die Arbeit des Pflanzenkenners Manfred Kast aufgegriffen bzw. gewürdigt, dabei geht es um die Pflanzenwelt Bad Wörishofens bzw. um den Vergleich der Pflanzenwelt zu Kneipps Zeiten.



Das zweite Buchprojekt hat den „Hauptsponsor“ Kneipps, Professor Dr. Merkle und Kneipps Reisemarschall bei seinen Vortragsreisen, Pfarrer Alois Stückle, zum Thema; beide sind in Vorbereitung bzw. sollen noch heuer erscheinen.





Iventarisierung dauert

Noch etwas länger dauern wird die Inventarisierung des Kneippmuseums, unter anderem müssen zahlreiche Schriftstücke erfasst und katalogisiert werden. Um eine personelle „Stärkung“ zu erreichen (durch die Stadt), unterstütze der Förderverein dieses Projekt mit 10.000 Euro, so Büchele; genügend Rücklagen konnte der Verein dank der Unterstützung durch die Allgemeinheit bilden. Immerhin konnte man im vergangenen Jahr plus zwölf Prozent mehr Besucher (im Vergleich zum Vorcoronajahr 2019) im Museum verzeichnen, mehr als 8.500 Besucher informierten sich über das Leben und wirken Kneipps.