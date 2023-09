Sebastianeum in Bad Wörishofen schließt

Schließt zum 31. Oktober diesen Jahres: Das Sebastianeum in Bad Wörishofen. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen – „Das Definitorium der Barmherzigen Brüder Bayerische Ordensprovinz KdöR ist schweren Herzens zu der Entscheidung gelangt, die Einrichtung nach rund 130 Jahren aufgeben zu müssen, da ein Weiterbetrieb in Eigenregie aus wirtschaftlichen Zwängen nicht mehr vertretbar ist.“

Das teilt Frater Rudolf Knopp, Provinzial, auf der Website der Einrichtung mit. Wie Ansgar Dieckhoff, Verwaltungsdirektor der Ordensprovinz, auf Nachfrage erklärte, habe die KdöR bundesweit mit 23 Reha-Betreibern wegen einer Betriebsübernahme Kontakt aufgenommen. Von diesen sei aber aus unterschiedlichen Gründen keine dazu bereit gewesen.



Beim Sebastianeum gibt es derzeit 78 Beschäftigungsverhältnisse, inklusive Teilzeit- und geringfügig Beschäftigten. Dieckhoff lobte die Mitarbeitenden ausdrücklich: „Wir haben unglaublich gutes Personal.“ Daher wurden und werden offene Stellen von umliegenden Arbeitgebern auch an die Mitarbeiter weitergeleitet. Der Verkauf des Sebastianeums sei erforderlich gewesen um einen Leerstand zu vermeiden. Gerade im Hinblick auf den kommenden Winter müsse das Gebäude zum Beispiel geheizt werden um Schäden, wie an den Leitungen, zu verhindern. Den Zuschlag für das Sebastianeum erhielt Bauunternehmer Dieter Glass.

Sebastianeum in Bad Wörishofen schließt - Das sagt die Stadt Bad Wörishofen

Die Stadt Bad Wörishofen bedauert in einem Statement das Aus für das Sebastianeum als Kurklinik der Barmherzigen Brüder. Zusammen mit dem Kneipp-Bund habe auch die Stadtverwaltung gegenüber den Barmherzigen Brüdern ihr Interesse „an der für Bad Wörishofen so wichtigen Immobilie“ bekundet und Gespräche geführt. Das historische Erbe hätte so aus Sicht der Stadt „unmittelbar und gemeinsam mit der Stadt im Sinne ihres Gründers Sebastian Kneipp in die Zukunft weitergeführt werden können.“



Präsidentin des Kneipp-Bunds äußert sich

Wie Christina Haubrich, Präsidentin des Kneipp-Bund e.V., auf Nachfrage mitteilt, wurde der Verein bereits vor Monaten von einem Vertreter der Barmherzigen Brüder darüber in Kenntnis gesetzt, dass für das Sebastianeum ein möglicher Klinik- oder Hotelbetreiber als Nachfolger gesucht wird. „In dem Zuge bekam auch der Kneipp-Bund die Möglichkeit, über einen Erwerb und ein mögliches Konzept für das Kneipp-Gründungshaus nachzudenken“, so Haubrich. Auf die Frage, ob der Kneipp--Bund (federführend) zusammen mit der Stadt Bad Wörishofen bei Gesprächen Interesse gegenüber den Barmherzigen Brüdern an dem Gebäude geäußert habe, antwortete die Präsidentin, dass „unser Interesse“ mehrfach bekundet wurde. „Es ist schließlich nicht irgendein Gebäude, um das es hier ging, sondern das erste Gründungshaus, in dem Sebastian Kneipp gewirkt und seine Lehren in die Welt getragen hat und daher von ganz besonderer historischer Bedeutung“, führte Haubrich weiter aus.

Was den letzten Stand der Gespräche anbelangt, erklärte Haubrich, dass sie einen Tag vor der Bekanntgabe, dass das Traditionshaus an einen örtlichen Bauunternehmer geht, von einem Vertreter der Barmherzigen Brüder informiert wurden. „Eine Gelegenheit unsere Nachfolgekonzepte für das Sebastianeum vorzustellen, haben wir nicht mehr erhalten“, so die Präsidentin.

