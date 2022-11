Security schützt Bad Wörishofer Rathaus: Stadtratsfraktion fordert Aufklärung

Von: Oliver Sommer

Zuletzt sorgte die Stadt mit Securitys für mehr Sicherheit im Bürgerbüro. © Julia Boecken

Bad Wörishofen – Schon die schiere Anwesenheit eines Mitarbeiters des Sicherheitsdienstes hat für Ruhe im Wörishofer Bürgerbüro gesorgt. Verwaltungsmitarbeiter, die das Bürgerbüro im Rathaus besetzten, hatten zuletzt Unbehagen aufgrund verbalen Entgleisungen einzelner Besucher geäußert. Bekannt gemacht hatte die Situation die Generation Fortschritt, die in einem Antrag Aufklärung und eine Beendigung der Maßnahme gefordert hatte.

Von einer deutlich entspannten Atmosphäre im Bürgerbüro ist in einer Erklärung aus dem Ordnungsamt die Rede. Darin klärt Amtsleiter Andreas Létang über den Einsatz des Sicherheitsdienstes auf, der an insgesamt zehn Arbeitstagen im Rathaus zugegen war. Letztmalig am Martinstag, 11. November, stand der Mitarbeiter eines externen Sicherheitsdienstes (zwar im Hintergrund aber dennoch für alle sichtbar) parat, um eingreifen zu können. In der Pressemitteilung heißt es weiter, dass man nicht habe warten wollen, bis erneut eine Situation entstehe, in der die Polizei gerufen werden müsse.



Dies muss wohl über den Sommer hinweg der Fall gewesen sein, wie man Aussagen aus dem Rathaus entnehmen kann. Auslöser war wohl die Quarantänesituation aufgrund der Corona-Maßnahmen im Bürgerbüro, als weniger Mitarbeiter dort ihren Dienst versahen. Immer wieder hätten einer oder mehrere Bürger ihre gute Erziehung vergessen und seien gegenüber den Mitarbeitern verbal ausfällig geworden, so dass diese sich bei ihrem Arbeitgeber beschwert hatten. Man habe, sagt Létang, „vorsorglich und im Interesse von Besuchern wie Mitarbeitern gehandelt“. Und eine der betroffenen Rathausmitarbeiterinnen ergänzt, dass die bloße Anwesenheit einer freundlichen Sicherheitsperson „allen ein beruhigendes Gefühl vermittelt“ habe.



Generation Fortschritt fordert Aufklärung

Die Generation Fortschritt um Dominic Kastner hatte im Nachgang zur jüngsten Stadtratssitzung in einem Antrag gefordert, der Stadtrat von Bad Wörishofen solle die Verwaltung beauftragen, den Sachverhalt „Sicherheitsdienst im Rathaus“ vollumfänglich in einer öffentlichen Stadtratssitzung zu erläutern. Der Sachverhalt, heißt es im Antrag, umfasse den personellen, finanziellen und vertraglichen Rahmen und den Grund dieser Maßnahme. Weiter wird gefordert, dass der Stadtrat die Beendigung der Maßnahme „Sicherheitsdienst im Rathaus“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt beschließen möge. Man biete Hilfe zur Analyse der akuten Situation und bei der Lösung des Problems an, so Kastner.

Die persönliche Sicherheit und Unversehrtheit eines jeden Rathausmitarbeiters und Bürgers müssen zu jedem Zeitpunkt an oberster Stelle stehen, betonte der Fraktionsvorsitzende. Allerdings sei für die Gewährleistung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung die Polizei zuständig. Unter anderem nannte Kastner die Situation im Gespräch mit dem Wochen KURIER „einmalig“, wenn man einen Sicherheitsdienst für das Rathaus zum Einsatz bringe. Ihm sei kein vergleichbarer Fall bekannt. Kastner: „Der Einsatz eines Sicherheitsdienstes, um für mehr Sicherheit im Rathaus zu sorgen, adressiert unserer Meinung nach nicht die Ursache des Problems.“ Man müsse vielmehr die Frage stellen, wie es zu unsicheren Situationen im Rathaus kommen könne.



Wie man den Aussagen der Verwaltung entnehmen kann, war die Polizei bereits im Einsatz und der Sicherheitsdienst präventiv und deeskalierend tätig. Auch gehört dem Stadtrat mit dem Zweiten Bürgermeister Daniel Pflügl ein erfahrener Polizeikommissar an, der die Situation wohl ähnlich beurteilt haben muss. In der Sitzung hatte der Stadtrat weitere Stellen bzw. einen Nachtragshaushalt genehmigt, nachdem aufgrund der personellen Situation, unter anderem dem Krankenstand, die Verwaltung überlastet sei, wie der kommissarische Hauptamtsleiter Tim Hentrich versicherte.