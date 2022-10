Sexuelle Belästigung in Türkheim: Polizei ermittelt in zwei Fällen

(Symbolbild) © IMAGO / Rolf Poss

Türkheim - Gleich zweimal binnen weniger Tage soll es in Türkheim zu sexuellen Belästigungen gekommen sein. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Beide Fälle ereigneten sich unabhängig voneinander.

Beim jüngsten Fall, der sich am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr in der Hallstattstraße zugetragen haben soll, ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Autofahrer. Dieser raste offenbar recht schnell durch die Hallstattstraße, wo ein junges Paar - ein 22-Jähriger und seine ein Jahr jüngere Freundin - gerade über die Straße gingen. Sie sahen den Raser offenbar verdutzt an, woraufhin dieser plötzlich anhielt und ausstieg.

Dann soll es laut Polizei zum Streit gekommen sein. Als sich die Lage zuspitzte, schlug der Unbekannte dem 22-Jährigen zweimal mit der Faust ins Gesicht und auf den Hinterkopf. Außerdem griff er der 21-Jährigen an den Po. Zeugen des Vorfalls werden nun gebeten, sich unter Tel. 08247/96800 an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen zu wenden.

Unbekannter fasst Anhalterin an die Brust

Zeugen sucht die Polizei der Kneippstadt auch zu einem Vorfall vom frühen Sonntagmorgen, 2. Oktober. Eine 37-Jährige stand an diesem Morgen an der Mindelheimer Straße beim Landgasthof und wollte per Anhalter in Richtung Rammingen mitfahren. Es hielt ein schwarzes Auto (laut Polizei älteres Baujahr) an und nahm die Frau mit.

Während der Fahrt machte der unbekannte Fahrer sexuelle Andeutungen und fasste der Frau an die Brust. Kurz vor dem Kreisverkehr am Skyline Park gelang es der Frau, die Beifahrertür zu öffnen. Daraufhin fuhr der Mann beim Eingang zum Skyline Park rechts ran und die 37-Jährige konnte aussteigen. Das Auto fuhr danach weiter in Richtung Rammingen. Die Hinweise der Polizei zu dem Unbekannten: Er soll im Fahrzeug orientalisch klingende Musik gehört und schlecht Deutsch gesprochen haben.