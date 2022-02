„Sieg-Heil-Rufe“ nach Montagsdemos in Mindelheim: Fünf Männer angezeigt

Nach den Mindelheimer Montagsdemos am 17. Januar ermittelte die Polizei gegen fünf Männer. © AOV

Mindelheim – Wie die Mindelheimer Polizei am heutigen Freitag mitgeteilt hat, hat sie im Nachgang zum Mindelheimer Versammlungsgeschehen am 17. Januar fünf Männer angezeigt. Ihnen wird das „Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen“ vorgeworfen.

Offenbar hatten mehrere junge Männer aus dem Landkreis am 17. Januar sowohl am „Montagsspaziergang“ als auch an der darauffolgenden Gegendemo „Mindelheim ist verantwortungsbewusst“ teilgenommen. Schon die „äußere Erscheinung“ der Männer soll bei beiden Veranstaltungen Aufsehen erregt haben, erklärt die Polizei; sie trugen Springerstiefel, schwarze Blousons und wechselweise eine Gasmaske.



Nach Veranstaltungsende blieben die Männer in Mindelheim. Vor einem Innenstadtlokal sollen sie mehrmals lautstark „Sieg-Heil“ gerufen haben, erklärt ein Polizeisprecher. Auch ein weiterer Mann, der nicht zur Gruppe gehörte, gesellte sich dazu. Laut Polizei war auch reichlich Alkohol im Spiel.

Ein Mindelheimer bewies Zivilcourage, ermahnte die Gruppe zur Ruhe und verständigte die Polizei. „Mit Unterstützung der umliegenden Dienststellen gelang es, alle Teilnehmer zu identifizieren und das Treffen aufzulösen“, erklärt die Polizei.



Nach weiteren Ermittlungen konnte nun ein Einzeltatnachweis zum „Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen“ gegen vier junge Männer aus dem Landkreis sowie einen Mindelheimer geführt werden. Die Strafanzeigen wurden der Staatsanwaltschaft Memmingen vorgelegt. Bei weiteren Versammlungen in Mindelheim nahmen die Männer laut Polizei nicht mehr teil.