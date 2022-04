Siegfried Unsins Osterhasenschule zog dieses Jahr von der Kneippstadt nach Wiedergeltingen und wurde bereits gut besucht

Von: Oliver Sommer

Siegfried Unsins Osterhasenschule war am Palmsonntag sehr gut besucht. Die Kleinen erwartete nicht nur der Osterhase, sondern liebevoll gestaltete Osterinstallation wie etwa das Praktikumsgelände, auf dem die Hasen das Eierlegen lernen können. © Oliver Sommer

Wiedergeltingen – Ein wahres Osterwunderland gibt es dieses Jahr in Wiedergeltingen. Manchen Unterallgäuern dürfte es bekannt vorkommen, denn dessen Schöpfer, Siegfried Unsin, hatte seine „Osterhasenschule“ zuvor immer in Bad Wörishofen aufgebaut und viele Kinder angezogen. Da er sich über die Kneippstadt geärgert hat, zog er dieses Jahr nach Wiedergeltingen.

Paula strahlt über das ganze Gesicht. Immer wieder klettert die junge Dame, den Schoko-Osterhasen in der Hand, ins Obergeschoss, spitzt über die Balkonbrüstung und strahlt Mama und Papa an, die vor dem Haus Hasenglück warten.



Paula ist nicht die einzige an diesem Tag nach dem Gottesdienst. Seit Palmsonntag haben die Osterhasen von Siegfried Unsin ein neues Zuhause. Künftig bereichern sie in der Osterzeit den Platz um den Brunnen an der Kirche Wiedergeltingens. Neben dem Haus Hasenglück, in dem die Kleinsten sich verstecken und ins Obergeschoss krabbeln können, haben hier neben dem Rathaus und gegenüber der Grundschule auch der Praktikumsplatz und die Osterhasenschule und der Osterhof einen neuen Platz gefunden.

Viele Gäste von außerhalb

Im Gasthof Ritter, Luftlinie rund 100 Meter entfernt, ist die Osterkükenschule untergekommen. Sie sieht man als erstes, wenn man aus Richtung Buchloe anfährt, wo am Sonntagmorgen doch einige Fahrzeuge, eigens zur Eröffnung des Hasenplatzes, gekommen sind. Und neben Ostallgäuer und Mindelheimer Kennzeichen mischen sich auch Landsberger Fahrzeuge unter die Besucher, deren Fahrer vom Nachwuchs freundlich überredet wurden, doch Wiedergeltingen anzusteuern.



Begleitet von der Wiedergeltinger Musikkapelle öffnete das Hasendorf nach dem Gottesdienst seine Pforten und es dauerte nicht lang, bis der Platz fest in der Hand der Kinder war, die begleitet von den Eltern und Oma und Opa alles erkundeten. Für spritzigen Spaß sorgten auch die Enten, die sich im Brunnen tummelten und dort um die Wette mit ein bisschen Anschub der Kinder um die Wette schwammen. Ein ausgewachsener Osterhase verteilte, allerdings nur am Sonntag, Süßes für alle und auch der Schöpfer der Osterhasen, Siegfried Unsin, erfreute sich am Zuspruch für seine Installation. Mit dem Umzug der Hasenschule, in die Unsin eigener Einschätzung nach um die 5.000 Stunden Arbeit investiert hat, will der Goldschmiedemeister allerdings nur den Anfang machen.



Hier auf dem Praktikumsgelände können die jungen Hasen das Eierlegen lernen. © Oliver Sommer

Demnächst soll die übergroße Orchidee folgen, die wie die Hasen und Enten, komplett in Eigenarbeit entstanden ist. Ein bisschen Enttäuschung schwingt noch immer in den Worten Unsinn mit, wenn er davon erzählt, wie er das Hasendorf vier Jahre lang in Bad Wörishofen aufgebaut hat und welche Wertschätzung er dafür erhielt. Gegenüber unserer Redaktion äußerte er große Enttäuschung über die mangelnde Kooperation des Bad Wörishofer Kur- und Tourismusbetriebes.



40 bis 50 Stunden Arbeit pro Osterfigur

Wie viel Arbeit der Künstler in seine Schöpfungen gesteckt hat, sieht man den Figuren nicht an. Um die 40 oder 50 Stunden, je nach Größe, erzählt Unsin, müsse man schon rechnen. Erst das Styropor in Form bringen, dann verbinden und schließlich lackieren. Doch die strahlenden Gesichter der Kinder wie Paula machen nicht nur die Arbeit wett, sondern lassen auch die Querelen darum in der Nachbarstadt vergessen. Und Unsin ist sich sicher, dass die Familien nicht das letzte Mal in Wiedergeltingen gewesen sein dürften.



Wer einmal die Osterhasenschule gesehen hat, komme wieder, dafür würden die Kinder schon sorgen, so Unsinn. Und wie meinte einer der Väter eingedenk der Überredungskraft seines Nachwuchses: „Wenn das alles ist, hierherfahren, das schaffe ich grad noch.“

Beeilen muss sich allerdings, wer die Osterhasen bewundern will. Denn nach Ostern, genauer am Dienstag, gehen die Langohren in den Urlaub. Als Nächstes soll dann die große Orchidee folgen, auf die schon viele gespannt sind.

