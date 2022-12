Knallerei gehört für viele zum Kulturgut

Silvesterfeuerwerk: Nicht überall im Unterallgäu darf geschossen und geböllert werden

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Ob an Silvester privat geknallt und geböllert werden darf, entscheidet jede Unterallgäuer Gemeinde für sich. Von Feuerwerksverbot bis hin zum Appell an die Bürger, der Umwelt zuliebe freiwillig auf Pyrotechnik zu verzichten, ist alles dabei. © Springer-Restle

Unterallgäu– Genau wie Weihnachten ist auch der Jahreswechsel in unserem Kulturkreis mit Traditionen verknüpft: Raclette oder Fondue essen, mit der Familie und/oder Freunden zusammensitzen, um Mitternacht mit einem Glas Sekt in der Hand vor die Tür treten und das Feuerwerk beobachten, sich umarmen und gegenseitig ein gutes neues Jahr wünschen. Vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges und in Anbetracht der Tatsache, dass Feuerwerke und Böller der Umwelt schaden, kam die Tradition des Feuerwerks auch im Unterallgäu auf den Prüfstand.

So wurde beispielsweise in Türkheim das Silvesterfeuerwerk der Gemeinde abgesagt, Mindelheim hat ein Böllerverbot sowie ein generelles Feuerwerksverbot in der Altstadt erlassen und Bad Wörishofen richtete den Appell an seine Bürger, doch freiwillig auf die Knallerei zu verzichten.

In anderen Gemeinden hingegen bleibt alles beim Alten, wie beispielsweise in Kammlach, Kirchheim, Tussenhausen und Ettringen. Auf die Frage, ob das Zünden von Feuerwerkskörpern denn nicht Thema im Gemeinderat gewesen sei, antwortete beispielsweise Ettringens Bürgermeister Robert Sturm entschlossen: „Es gibt Wichtigeres!“ Damit hat Ettringens Ortsvorsteher sicher nicht Unrecht.

Doch Hand aufs Herz: Finden Sie es nicht absurd, dass Plastikstrohhalme aus Umweltgründen in Deutschland mittlerweile verboten sind und Feuerwerke nicht? Hier stellt sich unwillkürlich die Frage, ob nicht alles, was dem reinen menschlichen Vergnügen dient und der Umwelt schadet, verboten werden müsste: Yachten, Quads, Pauschalreisen, die Kommerzialisierung des Fußballs und und und.



Doch schon die alten Römer wussten, dass Brot und Spiele das Volk bei Laune halten und damit Bestandteil menschlicher Grundbedürfnisse sind. Und wo ist die Grenze? Der berühmte Philosoph der Aufklärung, Immanuel Kant, würde an dieser Stelle sagen: „Die Freiheit eines jeden beginnt dort, wo die Freiheit eines anderen aufhört.“ Will heißen: Die Grenze ist da, wo das eigene Vergnügen anderen schadet. Ginge es nach den Naturschützern, wären Feuerwerke schon längst verboten worden, nicht nur wegen der erhöhten Feinstaubbelastung, denn für viele Tiere, egal, ob für die Rehe im Wald oder für Dackel Waldi im Körbchen in der Wohnzimmerecke, löst die Knallerei Angst und Verstörung aus. Viele Landwirte bemängeln jedes Jahr, dass ihre Felder nach Silvester übersät sind mit Raketenresten, um deren Beseitigung sie sich selbst kümmern müssen.

Knallerei gehört für viele zum Kulturgut

Die Feuerwerk-Befürworter hingegen sehen in der Knallerei ein wichtiges Kulturgut und möchten das alte Jahr weiterhin bunt und laut hinter sich lassen.



Zu Hochzeiten der Pandemie galt ein grundsätzliches Feuerwerksverbot – aus Angst, die überfüllten Krankenhäuser noch weiter mit Patienten zu belasten, die sich aufgrund von unsachgemäßem Umgang mit Feuerwerkskörpern verletzt haben. Heuer dürfen die Gemeinden wieder selbst entscheiden.