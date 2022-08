„Skyline Park bei Nacht“ lockte wieder zahlreiche Besucher an

Von: Melanie Springer-Restle

Erst, als es dunkel wurde, entfaltete sich das Lichterspiel im Skyline Park. © Jonny Jarchow

Rammingen – Nach der pandemiebedingten Zwangspause durfte der Skyline Park am vergangenen Wochenende wieder sein beliebtes Event stattfinden lassen. Unter dem Motto „Skyline Park bei Nacht“ tummelten sich wieder zahlreiche Besucher aus Nah und Fern in dem weitläufigen Freizeitpark.

Schon zur Eröffnung an diesem Tag standen die sichtlich gut gelaunten Besucher Schlange an den Eingängen. Über den ganzen Park verteilt, sorgten die zahlreichen Bands für eine kurzweilige Unterhaltung. Dabei waren nicht nur lokale Künstler wie Adi Hauke vertreten. So sorgten zum Beispiel die Alpenrocker Lausbuam im „Bayrischen Dorf“ für gute Stimmung, was auch die Wartezeit an den einzelnen Fahrgeschäften etwas erleichterte. Bis zu 45 Minuten mussten die Besucher in der Schlange auf ihren Adrenalinkick warten, zeigten sich aber geduldig. Auf Nachfrage unserer Redaktion kam oft die Antwort: „Wir haben damit gerechnet, es ist ja auch ein besonderer Tag.“ Auch der Rettungsdienst, der mit einem entsprechenden Aufgebot vor Ort war, verzeichnete an diesem Tag ein für die Verhältnisse normales Aufkommen. Die Behandlung von kleineren Blessuren oder Schwächeanfälle gehörten zum Tagesgeschäft der Sanitäter.



Auch der Ettringer Musiker, Adi Hauke, sorgte an dem Abend für musikalische Unterhaltung. © Jarchow

Das Management des Skyline Parks rechnete zwar mit einem Besucheransturm und schuf zusätzliche Parkmöglichkeiten. Diese reichten allerdings nicht aus. Zum ersten Mal in der Skyline-Park-Geschichte informierten sogar regionale und überregionale Radiosender über die Parksituation und baten darum, den Park nicht mehr anzufahren. Mit solch einem Ansturm rechneten die Parkmitarbeiter nicht, auch wenn die Planungen doch sehr großzügig ausgelegt wurden. Die erwarteten Besucherzahlen wurden weit überschritten und konnten bisher nicht genau erfasst werden.



Das größte Problem bereitete aber, wie in vielen Dienstleistungsbereichen, der Personalmangel. Die Mitarbeiter des Parks arbeiteten an diesem Tag auf Höchstleistung und gingen zum Teil an Ihre Grenzen. Wie uns die Pressesprecherin des Parks, Diana Edmaier, auf Nachfrage mitteilte, kämpft der Park ebenfalls mit enormen Personalengpässen. „Es findet sich schlicht kein Personal mehr auf dem Markt, das in einem Freizeitpark arbeiten will“, sagte sie im Gespräch. Die Bezahlung spiele eine große Rolle und der Park bemühe sich jetzt schon, über der Norm zu entlohnen. Dennoch habe man sehr große Probleme, neue Leute zu finden.

Alles in allem verlief das Event für alle Beteiligten und Besucher reibungslos und ohne bemerkenswerte Vorkommnisse. Als sich zum Abend hin der Himmel verdunkelte, kamen eine ganz besondere Atmosphäre und Stimmung im Park auf.



Die bunten Lichter der Fahrgeschäfte und die farbige Beleuchtung des Parks brachten auch die Augen der Besucher zum Glänzen. Der besondere Abschluss dieses Abends folgte gegen 23 Uhr, als ein fulminantes Feuerwerk den Himmel erleuchtete und die letzte Stunde einläutete. Auch zahlreiche Besucher außerhalb des Parks versammelten, sich, um dem Spektakel beizuwohnen.

