Solidarität für die Ukraine aus dem Unterallgäu: Hilfsaktionen und Termine im Überblick

Auch im Unterallgäu wird derzeit für die Menschen in der Ukraine gesammelt und gebetet. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst

Unterallgäu - Der Krieg in der Ukraine hat in Deutschland und auch im Unterallgäu eine große Hilfswelle und rege Anteilnahme ausgelöst. Viele Menschen sind bereit, Flüchtlinge zu unterstützen oder sich an Hilfslieferungen zu beteiligen. Die uns bekannten Aktionen aus dem östlichen Landkreis Unterallgäu fassen wir hier zusammen.

Friedenskundgebungen und Versammlungen:

• Mindelheim: Bürgermeister Dr. Stephan Winter und der Stadtrat laden alle Bürger am Sonntag, 6. März, um 19 Uhr zu einer Solidaritäts- und Friedensbekundung mit der Ukraine auf den Marienplatz ein.

An diesem Abend wird das Rathaus beleuchtet und in den blau-gelben Farben der ukrainischen Flagge erleuchten. Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Dr. Stephan Winter und einem gemeinsamen Friedensgebet soll eine Lichterkette gebildet werden. Alle Teilnehmer werden deshalb von der Stadt gebeten, Kerzen mitzubringen. Sofern der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, besteht Maskenpflicht.

Außerdem werden im Laufe der nächsten Woche Informationen über regionale Hilfsorganisationen und die Möglichkeit, Geld- und Sachspenden zu leisten, in den Infosäulen auf der Maximilianstraße veröffentlicht.

• Türkheim: In Türkheim hat ein Aktionsbündnis der Ortsgruppe Türkheim-Ettringen des Bund Naturschutz, der Grünen OV Wertachtal und dem Eine-Welt-Laden Türkheim zusammengefunden, um parteiübergreifend eine Friedenskundgebung auf dem Türkheimer Rathausplatz am kommenden Sonntag, 6. März, von 17 bis 18 Uhr zu organisieren.

„Der nun schon über eine Woche andauernde Krieg in der Ukraine begleitet uns jeden Tag, jede Stunde und jede Minute in unseren Gedanken“, erklärt Anja Odendahl, Vorstandsmitglied im Grünen-Ortsverband Wertachtal stellvertretend für das Aktionsbündnis. Dem will man nun auch in Türkheim mit einer Friedenskundgebung begegnen - „als Zeichen unserer Solidarität mit der Ukraine“, heißt es im Aufruf des Bündnisses an die Bürger. Auch die katholische und evangelische Kirchengemeinde sowie Bürgermeister Christian Kähler und Stellvertreter Franz Haugg seien eingebunden. Das Programm wird von Musik und Reden begleitet. Mehr zur Aktion in Türkheim lesen Sie hier.

• Markt Wald: Zu einem „leuchtenden Friedenszeichen“ ruft auch Markt Walds Bürgermeister Peter Wachler auf. Am kommenden Montag, 7. März, sind die Bürger ab 17.45 Uhr zum Fußballplatz eingeladen, um unter anderem mit Laternen und Taschenlampen ihre Solidarität zu zeigen. „Wir stehen fest an der Seite der Ukraine und den dortigen Menschen und wollen selbst auch unseren Beitrag hierfür leisten“, sagt Wachler. Russlands Angriff auf die Ukraine sei ein eklatanter Bruch des Völkerrechts und werde nicht folgenlos bleiben, erklärt Markt Walds Bürgermeister.

• Bad Wörishofen: Pfarrerin Tatjana Schnütgen und Pfarrer Andreas Hartmann laden zum ökumenischen Friedensgebet am Montagabend um 18.30 Uhr vor der Kirche der evangelischen Erlösergemeinde für 15 Minuten ein. Termine: 7. März, 14. März, 21. März und 28. März.

Hilfsaktionen im Unterallgäu:

• Bad Wörishofen: Dennys Koller von der KTA Kollers Taekwondo Akademie (Hauptstraße 1) sammelt Sachspenden für die Ukraine. Außer Kleidung wird laut einem Aufruf der Stadt Bad Wörishofen alles benötigt (z.B. Toilettenartikel, medizinischer Bedarf, Kerzen, Schlafsäcke und Tierfutter). Gesammelt wird: Freitag, 4. März, von 15 – 21 Uhr, Samstag, 5. März, von 9.30 – 13 Uhr.

• Unterallgäu: Die Freiwilligenagentur Schaffenslust hat Informationen für Freiwillige zusammengestellt, die Flüchtlingen aus der Ukraine helfen wollen. Die Übersicht enthält (Internet-)Adressen zu Unterkunft und Flüchtlingsberatung, weitere aktuelle Infos zu Status und Leistungsbezug sowie Sammelstellen für Spenden. Die Übersicht ist auf der Homepage www.fwa-schaffenslust.de bei Aktuelles erhältlich und wird laufend ergänzt und aktualisiert. Wer helfen will, kann sich per Mail an info@fwa-schaffenslust.de wenden.

• Mindelheim: Die Cheeful Stompers und die Frundsbergschützen organisieren gemeinsam eine Sachspendenaktion. Abgegeben werden können die Spenden (keine Geldspenden und keine Kleidung!) im Schützenheim der Frundsbergschützen (Mindelburgweg 6, in der Nähe der Schwabenwiese) vom 4. bis 7. März, an allen vier Tagen zwischen 15 und 18 Uhr. Abgegeben werden können hier unter anderem Babybedarf, Hygieneartikel, Medizin und haltbare Nahrung.