Solidarität mit der Ukraine: Friedenskundgebung am Sonntag in Türkheim

Auch in Türkheim gehen die Menschen am Sonntag auf die Straße, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. © IMAGO / photothek

Türkheim - Der Schock über die Entwicklungen in Europa in der letzten Woche sitzt auch in Türkheim immer noch tief. Daher hat sich ein Aktionsbündnis der Ortsgruppe Türkheim-Ettringen des Bund Naturschutz, der Grünen OV Wertachtal und dem Eine-Welt-Laden Türkheim zusammengefunden, um parteiübergreifend eine Friedenskundgebung auf dem Türkheimer Rathausplatz am kommenden Sonntag, 6. März, von 17 bis 18 Uhr zu organisieren.

„Der nun schon über eine Woche andauernde Krieg in der Ukraine begleitet uns jeden Tag, jede Stunde und jede Minute in unseren Gedanken“, erklärt Anja Odendahl, Vorstandsmitglied im Grünen-Ortsverband Wertachtal stellvertretend für das Aktionsbündnis. Dem will man nun auch in Türkheim mit einer Friedenskundgebung begegnen - „als Zeichen unserer Solidarität mit der Ukraine“, heißt es im Aufruf des Bündnisses an die Bürger.

„Die Mahnwache soll zeigen, dass auch die Menschen im Unterallgäu Anteil nehmen am schrecklichen Schicksal, das so viele Ukrainerinnen und Ukrainer erleiden müssen. Nicht nur bedingungslose Solidarität und die Verurteilung der russischen Angriffe auf das ukrainische Volk sollen demonstriert werden, ebenso soll die Zusammenkunft auch den Menschen hier vor Ort Trost spenden“, erklärt Odendahl.

Wie es in der Mitteilung des Aktionsbündnisses ferner heißt, seien auch die katholische und evangelische Kirchengemeinde sowie Bürgermeister Christian Kähler und Stellvertreter Franz Haugg eingebunden. Das Programm wird von Musik und Reden begleitet. Das Aktionsbündnis hofft auf zahlreiche Teilnehmer und lädt alle ein, dabei zu sein.