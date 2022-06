„Sommer in der Stadt“ in Mindelheim gestartet

Mindelheim – Der „Sommer in der Stadt“ ist zurück! Das Format war letztes Jahr im Grunde aus der Not geboren worden, um Musikern während Corona eine Plattform für Live-Auftritte zu bieten. Da die 75 Konzerte dann als große Bereicherung wahrgenommen wurden, startete nun am Pfingstsamstag die zweite Auflage.

Auch „Gix & Friends" läuteten am Pfingstsamstag den „Sommer in der Stadt" in Mindelheim ein.

Auch Wilfried Mütterlein alias „Folkstrottel" läutete am Pfingstsamstag den „Sommer in der Stadt" in Mindelheim ein.

Auch Bazodee läuteten am Pfingstsamstag den „Sommer in der Stadt" in Mindelheim ein.

Turbulent ging es beim Familientheaterstück des Kuck- und Lauschtheaters aus Tussenhausen zur Sache

Der Auftakt war bereits vielversprechend: Wilfried Mütterlein alias „Folkstrottel“ lud am Gefängnisturm mit Gitarre und Gesang bei Klassikern und ernsten Musikstücken zum „Gut Hinhören“ ein. Ein paar Ecken weiter am Café K konnten kleine und große Leute ein vergnügtes, turbulentes Familientheaterstück des Kuck- und Lauschtheaters aus Tussenhausen erleben und auf der Bühne am Marienplatz gab es Konzerte mit Jazz, Funk und Rock von den Gruppen Gix & Friends, Funksuppe und Bazodee um Tizian Hartmann und Alexander Baum.



Wegen der Unwetterwarnung am Pfingstsonntag mussten Adi Hauke und Geesi ihre Konzerte verschieben. Emma Eichner erhielt kurzerhand im Café Rossi Unterschlupf und begeisterte ihr Publikum mit gefühlvollen Liedern am Klavier.



Kommendes Wochenende geht der „Sommer in der Stadt“ weiter. Am Samstag, 11. Juni, lädt der Durahaufa Mindlhoim zum Stadtgrabenfest ein und am Sonntag erwarten die Zuschauer die nächsten Auftritte mit „Orange and Green“ und „Folkstrottel“.

