Sommerfest der Christoph-Schneider-Kita zum Thema „Frundsberg“

Das Sommerfest der Christoph-Scheiner-Kita stand dieses Jahr unter dem Motto „Frundsbergfest“. Deshalb durften alle, die bei dem Sommerfest mitgefeiert haben, auch in passender Gewandung erscheinen. © Konrad Kleiner

Mindelheim - Mit einem Sommerfest verbindet man Freude und Spaß. Deshalb stand das Sommerfest der Christoph-Scheiner-Kita unter dem Motto „Frundsbergfest“.

Schließlich konnte fünf Jahre lang kein Sommerfest mehr mit den Eltern gefeiert werden. Kommissarische Kita-Leiterin Christina Adragna-Wörz freute sich deshalb ganz besonders mit ihrem Team vor Kurzem wieder zu einem Krippen- und Kindergartenfest einzuladen.

Alle, die bei dem Sommerfest mitgefeiert haben, durften natürlich auch in passender Gewandung erscheinen. Nach der Eröffnung durch Christina Adragna-Wörz und der Ankündigung des Kaiserpaares durch Nina Jäckle, hießen alle Kaiser Karl den V. (Richard Laeverenz) und Isabella von Portugal (Constanze Laeverenz) willkommen. Anschließend gab es nach einem mittelalterlichen Tanz eine Runde zum Mittanzen.

Es waren auch verschiedene Mitmachstationen für die Familien aufgebaut, um ihr Können auf die Probe zu stellen. Auf dem Rasen starteten sie ein Pferderennen, im Schatten unter den großen Bäumen zeigten sie ihre Fertigkeiten beim Eierschlag, auf großen Baumstämmen fand ein Rittertunier statt und im Krippengarten übten sie Ringewerfen. An jeder Station konnten die Teilnehmer Tonperlen sammeln, welche die Kindergartenkinder vorab selbst getöpfert hatten. Ganz klar: Wer sich so ins Zeug legt, bekommt dafür auch etwas. So konnten alle an der letzten Station eine Kette aus Tonperlen fädeln.

Zur Abkühlung konnte sich jeder Besucher ein Eis am Eiswagen holen. Wer Hunger hatte, wurde am Buffet bedient und bekam ein erfrischendes Getränk. Für die Einrichtung war es ein toller Abschluss passend zum Jahresthema „Mein Mindelheim“. Die Kindertagesstätte bedankt sich herzlich bei allen, die zum gelungenen Sommerfest beigetragen haben.