Sommerfest der Johanniter-Tagespflege in Bad Wörishofen

Einen schönen Tag verbracht: Beim Sommerfest der Johanniter-Tagespflege sorgten unter anderem Spiele wie Entenfischen für Unterhaltung. © Sabine Schauer

Bad Wörishofen – Das diesjährige Sommerfest der Johanniter-Tagespflege in Bad Wörishofen erwies sich als großer Erfolg. Unter strahlend blauem Himmel konnten die Gäste ein abwechslungsreiches Programm genießen.

Die Leitung der Tagespflege, Sabine Schauer, war sehr zufrieden mit dem Verlauf des Festes. „Das Wetter war spitze und unser Ablauf hat reibungslos geklappt. Unsere Tagesgäste führten am Vormittag ihren Angehörigen die beiden einstudierten Sitztänze vor und animierten gleichzeitig die Angehörigen selbst mitzumachen.“ Nach der Vorführung der Tagesgäste wurde gemeinsam gegrillt. Besonderes Lob erhielt Friedemann Pechstein, Mitarbeiter der Tagespflege, für seine Grillkünste.



Am Nachmittag konnten die Gäste an einer kreativen Stunde teilnehmen und verschiedene Spiele im Wettkampfmodus auf der Terrasse der Einrichtung mitspielen. Entenfischen, Becherschießen mit Wasserpistolen und das Treffen von Wasserballons mit Darts sorgten für jede Menge Spaß. Die Gewinner der Spiele erhielten kleine Aufmerksamkeiten.



„Das Fest war kurzweilig und sehr unterhaltsam“, erzählte eine begeisterte Angehörige. Nach einer gemütlichen Kaffee- und Kuchenrunde klang das Fest mit einem weiteren Sitztanz aus.



Wer Interesse an einem Platz in der Johanniter-Tagespflege hat oder einen Angehörigen anmelden möchte, kann sich an Sabine Schauer wenden. Es werden auch Schnuppertage angeboten. Kontaktdaten: Tel. 08247/310 754100, sabine.schauer@johanniter.de.

