Spaßeshalber das Getränk versalzt: Arbeitskollegen fetzen sich vor Restaurant

Dass sein Kollege sein Getränk versalzte, wollte ein 26-Jähriger am Freitag in Türkheim nicht als Scherz verstehen. © Symbolfoto: Panthermedia/Dmitry Sytnik

Türkheim - Dieses Späßchen ist gehörig in die Hose gegangen: Ein 24-Jähriger wollte seinem zwei Jahre älteren Arbeitskollegen in einem Türkheimer Restaurant, in dem beide angestellt sind, einen Streich spielen und kippte etwas Salz in sein Getränk. Das Ende vom Lied: Beide Männer prügelten sich vor dem Restaurant.

Dass die Situation derart eskalieren würde, hatte der 24-Jährige wohl nicht auf der Rechnung. Am Freitagabend wollte er sich einen Scherz erlauben, indem er seinem 26-jährigen Arbeitskollegen Salz in dessen Getränk mischte. Das fand der 26-Jährige aber alles andere als lustig: Er war sogar so erbost, dass er sich den 24-Jährigen schnappte und vor dem Gebäude zur Rede stellte.

Der Streit schaukelte sich dann so weit hoch, dass er in einer handgreiflichen Auseinandersetzung endete, bei der sich die Beteiligten leicht verletzten. Der 26-Jährige musste laut Polizei ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen beide Männer wurde Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattet.

wk