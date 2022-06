Nachwuchswerbekampagne startet

Spielunfähigkeit soll vermieden werden: Musikkapelle Amberg sucht dringend Musiker

Teilen

Die Musikkapelle Amberg sucht händeringend neue Kollegen. © privat

Amberg – Viele Vereine tun sich schwer mit der Gewinnung neuer Mitglieder – so auch die Musikkapelle Amberg. Corona hat das Problem verschärft. Mit einem schon als dramatisch zu bezeichnenden Aufruf wandte sich die Kapelle im Mitteilungsblatt der Gemeinde kürzlich an die lieben „Bürgerinnen und Bürger von Amberg und liebe Musikbegeisterte!“

Seit zwei Jahren habe man keine öffentlichen Auftritte absolviert und auch der Probebetrieb war stark eingeschränkt oder überhaupt nicht möglich. Die Musikanten fürchten, „bei dem einen oder anderen eventuell in Vergessenheit geraten“ zu sein.



Aktuell zählt die Musikkapelle 22 aktive Mitglieder – in Spitzenzeiten waren es, soweit sich der Vorsitzende Karl Kneipp und Dirigent Jochen Wagner erinnern, immerhin fast 30 Musikerinnen und Musiker. Ein 1990/91 aufgenommenes Bild im Musikerheim zeugt von der ehemaligen Stärke. Zwar sind dabei neun Jungmusiker eingerechnet, aber an Nachwuchs, geschweige denn an die Ausbildung von Nachwuchs ist zurzeit überhaupt nicht zu denken. Im Zuge beruflicher oder privater Ereignisse wird sich, das ist jetzt schon absehbar, die Zahl der Aktiven weiter verringern. „Wir sehen in Zukunft in unseren Reihen unvollständige Register“, heißt es in dem Aufruf.

Auch die Altersstruktur passt nicht mehr. Wagner: „Da haben wir schon Löcher, das Altersband 30 bis 42 Jahre ist kaum vertreten.“ Es könne in den nächsten Jahren dazu kommen, dass die Amberger Kapelle nicht mehr allein spielfähig sei. Trübe Aussichten.



Um ein ordentliches Konzert zu spielen, so Wagner, brauche es schon quantitativ und qualitativ gut besetzte Register mit Musikanten, die ihr Instrument beherrschen, sich selbst in Übung halten und konstant an den wöchentlichen zweistündigen Proben teilnähmen. Da sind natürlich auch ältere, ehemalige Musiker herzlich willkommen, die jetzt wieder aktiv mitwirken wollen. Die Nachwuchswerbung dürfe man dabei allerdings nicht aus den Augen verlieren, um auch langfristig das Funktionieren der Musikkapelle sicherzustellen.



Im Gespräch mit dem Wochen KURIER (v. links): Dirigent Jochen ­Wagner und Vorsitzender Karl Kneipp. © Treude

Hier liegt eine besondere Herausforderung. Wie kommt man an die jungen Leute ran? Man hoffe, so Kneipp, dass die musikalische Früherziehung im Kindergarten wieder Fahrt aufnimmt. Es muss auch angesprochen werden, dass das Hobby Musik in aller Regel teurer ist, als andere Hobbys, etwa Fußball. Während die Kosten für die Anfangsausstattung eines Kickers in der Regel kaum über ein paar anständige Fußballschuhe hinausgehe, müssten die Eltern eines Nachwuchsmusikers schon deutlich tiefer in die Tasche greifen. „Für 300 bis 400 Euro bekommt man schon eine vernünftige Schülertrompete“, erklärt Kneipp, „man kann die natürlich auch für rund 30 bis 40 Euro im Monat mieten.“ Wenn man aber nach einem halben Jahr feststelle, dass man dabeibleiben wolle, sei üblicherweise ein hochwertigeres Instrument fällig. „Mein Flügelhorn hat 2.300 Euro gekostet“, so der Vorsitzende.



Aber auch damit ist es nicht getan. Da sich ein Instrument nun mal nicht von alleine spielt, ist Üben, Üben und nochmals Üben angesagt. Erneut müssen die Eltern die Geldbörse zücken. „Pro Jahr darf man getrost noch einmal 1.000 Euro für den Musiklehrer bezahlen“, weiß Jochen Wagner. Den könne zwar die Kapelle vermitteln, finanziell unterstützen könne man aber nicht. „Da ist die finanzielle Decke einfach zu kurz.“ Zumindest sind die aktiven Musiker vom Zahlen des ansonsten üblichen 12 Euro-Jahresbeitrags befreit.

Nachwuchswerbekampagne startet

Um Interessenten jeden Alters vom Mitwirken in der Amberger Musikkapelle zu überzeugen, will man sich am 10. Juli – neben anderen Vereinen des Dorfes – bei der Einweihung des Amberger Dorfgemeinschaftshauses in Bestform präsentieren. Das solle nicht nur der Startschuss für ein Wiedererstarken der Dorfgemeinschaft sein, sondern ab diesem Tag sollen auch verstärkt Kandidaten für die Kapelle persönlich angesprochen werden. „Klar, das ist Klinkenputzen“, ist sich Kneipp im Klaren, „aber es geht nichts über die persönliche Ansprache.“



Die Jugendkapelle Wertachtal (Wiedergeltingen, Amberg, Türk­heim und Irsingen), bedauern Kneipp und Wagner, sei 2020 leider mangels lernwilligen Jungmusikern aufgelöst worden. Die coronabedingte Probenpause hatte den Auflösungsprozess beschleunigt.

Fusion oder Verkleinerung?

Und wenn alle Nachwuchswerbemaßnahmen nicht den gewünschten Erfolg bringen? Dann müsse man auch über eine Fusion mit einer anderen Kapelle mit ähnlichen Schwierigkeiten nachdenken. Oder in einer kleineren Formation spielen. Das aber, so Kneipp, decke nicht den kulturellen Auftrag der Gemeinde (musikalische Umrahmung der kirchlichen, weltlichen und Vereinsfeste sowie des Volkstrauertages) ab. Dafür brauche es schon eine entsprechende Orchestergröße. Über die Unterstützung der Gemeinde, so die beiden Verantwortlichen, könne man sich übrigens nicht beklagen. Die sei in Ordnung.



Mit einem größeren Orchester ließe sich auch ganz andere Literatur spielen, ergänzt Wagner, der üblicherweise die Musikstücke auswählt. Wagner leitet die Kapelle ehrenamtlich. Ob ein Nachfolger – wann immer das auch mal anstehe – die Arbeit ohne eine Aufwandsentschädigung leisten werde, lässt er offen.



Vielleicht erfüllen sich die Erwartungen, die der Vorstand mit der 2020 erfolgten Gründung eines eingetragenen Vereins verfolgte. Jetzt können auch Familien (passive) Mitglieder werden. Man hofft auf eine stärkere Verankerung in der und Verbundenheit mit der Bevölkerung. Man will versuchen, den Stellenwert der Musikkapelle im Dorf zu pushen.



Die Chance, die Musikkapelle Amberg demnächst live zu erleben, bietet sich in wenigen Tagen beim Sommerfest des Sportvereins (25. Juni), beim Pfarrfest (3. Juli) und bei der Einweihung des Dorfgemeinschaftshauses (10. Juli).

Klaus D. Treude