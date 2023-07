„Sport-Oscar“ für Eishockey-Legende Patrick Reimer

Freude bei den „Kollegen“: Die Frundsberg-Landsknechte feiern mit Patrick Reimer (im Anzug, ohne Hellebarde). © Bäucker

Mindelheim/München – Auf dem Eis galt er 20 Jahre lang als einer der Härtesten, nicht nur sein Schuss beeindruckte die Gegner. Doch jetzt hat ­Patrick Reimer seine weiche Seite gezeigt: bei der Verleihung des „Bayerischen Sportpreises“ in München bekam der Mindelheimer feuchte Augen und weiche Knie. Auf der Gala mit Top-Stars aus Sport, Politik und Kunst wurde der pensionierte Eishockeycrack für sein „sportliches Lebenswerk“ geehrt.

Mitspieler Marco Nowak nannte die Gründe für Reimers historische Erfolge. Der 40-Jährige, der sein Handwerk beim ESV Kaufbeuren lernte und 2020/2021 für fünf Spiele zurückkehrte, ist der erfolgreichste Scorer der DEL-Geschichte, durfte sich dreimal „Spieler des Jahres“ nennen und holte 2018 Olympiasilber. „Patrick hat eine unheimliche Liebe zum Spiel, er zeigt enormen Ehrgeiz und ist immer bescheiden geblieben“, so Nowak in seiner Laudatio. „Sogar bei Mensch-ärgere-dich-nicht wollte er nie verlieren!“

Als sein kleines Patenkind die schwere Trophäe hochhob, glitzerten Tränen in Reimers Augen. „Ich fühle mich ganz hervorragend“, stellte er fest. „Für ein Leben im harten Leistungssport so gewürdigt zu werden, das überwältigt mich!“ Der sogenannte bayerische „Sport-Oscar“ wurde offensichtlich an den Richtigen übergeben. „Das ist mein zweitschönster Moment als Sportler“, zeigte sich der 40-Jährige zutiefst gerührt. Emotional und sportlich stehe nur noch der Gewinn der Silbermedaille bei Olympia 2018 in Südkorea darüber.

Nach 372 DEL-Toren für Düsseldorf und Nürnberg und über 1.000 Liga-Pflichtspielen hat der Familienvater das Eis verlassen und ist in seine Heimatstadt Mindelheim zurückgekehrt. „Ich mag das alles hier, das Übersichtliche, den Kontakt zu den Freunden, mit der Familie leben zu können“, erzählte Reimer nach der im BR-Fernsehen gesendeten und vom bayerischen Sportminister Joachim Herrmann veranstalteten Feier. „Ich brauche die große Bühne nicht, ich bin in Mindelheim angekommen und froh, nach einer Reise von 20 Jahren wieder daheim zu sein.“

Patrick Reimer (Mitte) konnte es damals kaum fassen: In Südkorea hatte der Mindelheimer mit der deutschen Eishockeymannschaft die Silbermedaille geholt – eine große Sensation bis heute. © DEB

Das Goldene Buch der Stadt hat der einstige Tor-Titan („Immer Rechtsaußen mit der Nummer 17!“) bereits mit seiner Unterschrift verziert. Zudem war die Legende des deutschen Eishockeys jüngst als Landsknecht anzutreffen – mit wildem Bart, Mähne und riesiger Hellebarde beim Frundsbergfest.

Über seine Zukunft sagte Reimer: „Jetzt schau ich mal, ob ich meine Erfahrung und meine Kontakte vielleicht beim Deutschen Eishockey-Bund einbringen kann.“ Die jüngste Trophäe könnte also nicht die letzte sein. Bleibt zu hoffen, dass die Spuren der langen Karriere nicht zu tief sind: „Ich hab Rücken“, lächelt Patrick, „aber das hätte im Bürostuhl auch passieren können!“

Von Lutz Bäucker