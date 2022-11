Ganz oder gar nicht

Sportabzeichen in Mindelheim: Hartmut Eichner hört nach über sechs Jahrzehnten auf

Von: Oliver Sommer

Es war die letzte Ehrungsveranstaltung der Eichner-Brüder Hartmut (rechts) und Manfred (vorne links): Im Silvestersaal verlieh der TSV Mindelheim insgesamt 46 Prüflingen das Deutsche Sportabzeichen. © Oliver Sommer

Mindelheim – Sie hatten alles so schön geplant, die Schülerinnen des Maristenkollegs mit ihrer Lehrerin Nannette Petrucci: Ein bedeutender Funktionär sollte aufhören und im Rahmen der jüngsten Sportzeichenvergabe verabschiedet werden – ihn sollte Petrucci nach einem Tanz durch das Spalier der sportlichen Schülerinnen geleiten. Schließlich aber musste Pertrucci das Prozedere dreimal abspulen, den neben ­Rudi Broda hörten an jenem Tag auch die Brüder Hartmut und Manfred Eichner nach über sechs Jahrzehnten als Sportabzeichenprüfer und im Ehrenamt auf. Bevor es soweit war, hatten im Mindelheimer Silvestersaal noch 46 Sportler ihr Abzeichen in Gold bzw. Bronze aus der Hand der Sport-Urgesteine erhalten.

Ohne ihn, den Obmann und Referenten für die Sportabzeichen geht im Unterallgäu fast nichts. Und so mussten die Versammelten warten, bis Rudi ­Broda einen Parkplatz gefunden hatte. Die Zeit nutzte Hartmut Eichner, Sportskamerad aus Jugendtagen Brodas, um die Gäste zu begrüßen und kurz mit den wichtigsten Zahlen einzuleiten. Während wie schon im Vorjahr 16 Frauen zur Abnahme des Sportabzeichens angetreten waren (und bestanden), erlangten 19 Männer das Abzeichen (2021 waren es 21). Und auch die Jugendlichen des TSV waren erfolgreich. So konnten Eichner und seine Mitstreiter in Summe 46 Sportabzeichen ausgeben, wobei heuer auch erstmals 51 junge Damen des Maristenkollegs das Deutsche Sportabzeichen erhielten.



Hartmut Eichner lobte den Nachwuchs, denn wer von Anfang an den Sport lebe, werde auch ein guter Botschafter für den Sport. „Es bedeutet viel Anstrengung“, meinte Eichner, „aber es gibt auch viel Positives zurück“. Wie lange man dabei bleiben und aktiv bleiben kann, zeigte Siegfried „Siggi“ Glogger, der mit seinen 83 Jahren zum 39. Mal das Sportabzeichen erhielt.



Als Vertretung für den erkrankten Dr. Stephan Winter übernahm es Zweiter Bürgermeister Roland Ahne, die Grußworte der Stadt Mindelheim zu überbringen. Und er konnte Eichner beruhigen, die Stadt werde das Hallenbad nicht „zumachen“. Diese Nachricht hatte in den vergangenen Tagen offenbar die Runde gemacht.



War Rudi Broda als letzter zur Versammlung gestoßen, so war er nun einer der Ersten, die den scheidenden Hartmut Eichner ehrten – allerdings „nur“ für sein 49-jähriges Engagement für den Sport, denn Aufzeichnungen über Eichners Tätigkeit, die älter sind als 1973, sind entweder gelöscht oder verschollen. Doch auch so ist bekannt, welche Arbeit die Brüder Eichner, die gerade von der Stadt geehrt wurden, geleistet haben.

Ganz oder gar nicht

Und während Broda Eichner ehrte, drehte dieser den Spieß um und teilte den Anwesenden mit, dass auch er, sein früherer Sportkamerad, kurz vor dem 85. Geburtstag nun seine Ämter abgeben werde. Broda merkte dabei die Bedeutung Eichners im Sportverein an, was dieser damit kommentierte, dass man eine Arbeit entweder ganz (und richtig) oder gar nicht mache. Doch man solle aufhören, wenn es am schönsten ist, schloss Eichner den Abend für sich ab und wünschte seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin alles Gute, vor allem auch eine erfolgreiche Abnahme der Sportabzeichen.



Nachdem alle anwesenden ihr Abzeichen erhalten hatte, klang der Abend dann mit einem Gläschen und netten Gesprächen aus. Mit dabei waren auch der BLSV-Kreisvorsitzende Uli Theophil und Altbürgermeister Erich Meier.