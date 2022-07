Sportkolumne „Ganz nah dran“: Erinnerungen an „Uns Uwe“ Seeler

Sportkolumne des Wochen KURIER

Von Thomas Ernstberger schließen

Ich saß schon im Flieger nach Mallorca, wollte gerade mein Handy ausschalten, als mich die traurige „Eilmeldung“ erreichte: „Uwe Seeler ist tot“. Vor knapp einem Jahr ging Gerd Müller, jetzt das nächste Stürmer-Idol meiner Jugend. Während des Flugs hatte ich Zeit, über meiner Begegnungen mit diesem immer freundlichen, bescheidenen, „tollen Menschen“, wie ihn „Kaiser“ Franz Beckenbauer bezeichnete, nachzudenken.

Zum ersten Mal sah ich „Uns Uwe“ als Bub. Da trainierte der HSV (vermutlich vor einem Auswärtsspiel in München) auf dem Platz des SV Planegg-Krailling, meines Heimatvereins. Zu Zeiten, als es noch keine Selfies gab, sammelte man Autogramme in einem Album. Uwe, der so gar kein abgehobener Star wie die heutigen „Möchtegerns“ war, sprach mit jedem von uns Buben und blieb, bis auch der letzte Autogramm-Wunsch erfüllt war. Am nächsten Tag war dann ein Foto in der Lokalzeitung – von Seeler und mir. War ich da stolz...

Ich sah dann unzählige Spiele von ihm. Das erste, an das ich mich so richtig erinnern kann war 1966, das legendäre WM-Endspiel im Londoner Wembley-Stadion. Wir waren im Sommer-Urlaub in der Bretagne, das Spiel lief auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher, der im Schaufenster eines lokalen Elektrogeschäfts stand. Da drückten wir uns die Nasen platt – und mein Bruder und ich spielten später im Garten unserer französischen Unterkunft „Tilkowski (der damalige deutsche Torwart/d.Red.) und Seeler“. Später erlebte ich ihn x-mal live mit dem HSV im Grünwalder Stadion und ich traf ihn als Reporter auf diversen Sportartikel-Messen.

Ein Treffen, das ich nie vergessen werde, fand im Juli 1988 statt – im „Forsthaus am See“ in Possenhofen am Starnberger See, wo der einstige „Wurst-König“ und Fußball-Mäzen Rudi Houdek so gerne mit seinen prominenten Freunden einkehrte. Ich war damals ein junger Sport-Reporter beim „Starnberger Merkur“ und bekam den Tipp, dass Seeler und Fritz Walter, immerhin die beiden Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft, zum Essen im „Forsthaus“ erwartet werden.

Heutzutage würde ein Journalist bei so einem Treffen sofort weggeschickt, bzw. gar nicht in die Nähe der prominenten Gäste gelassen werden. Damals war das ganz anders: „Setz dich doch zu uns“, sagte Seeler. Wir unterhielten uns sicher gut eine Stunde – was für eine Ehre für den jungen Reporter. Danach noch ein Erinnerungsfoto: „Schick es uns, dann signieren wir es“, forderte mich Uwe auf und gab mir bereitwillig seine und Walters Adresse. Das machte ich. Das Schwarz-Weiß-Foto kam umgehend signiert und mit persönlicher Widmung von beiden zurück – und noch heute hüte ich es wie einen Schatz. Als Erinnerung an zwei ganz große Fußballer ohne Allüren.

Seeler war noch „einer von uns“ – genau deshalb wird er unvergessen bleiben. R.I.P, Uwe! So einen wir Dich wird’s nie mehr geben.