Hofmanns Lob für Philipp Beigl

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Fühlt sich in El Paso rundum wohl: Der gebürtige Türkheimer Philipp Beigl (vorne Mitte) beim Dinner mit seinem neuen Team. © Beigl

„Ein Türkheimer fängt in El Paso“, lautete vergangene Woche eine Schlagzeile im Wochen KURIER. Es ging um Philipp Beigl, der jetzt beim amerikanischen Zweitligisten El Paso Locomotive zwischen den Pfosten steht. Es war eine Geschichte, die eine Riesen-Resonanz hatte. Allein im Internet-Fußball-Magazin „FuPa“ (gehört wie der Wochen KURIER zur Ippen-Verlagsgruppe) wurde der Text über den 29-jährigen Torwart-Profi fast 2.500 Mal aufgerufen.

Auch Beigls Torwart-Kollege ­Michael Hofmann, das 1860-Urgestein (283 Einsätze für die Löwen und Jahn Regensburg), den ich seit rund 25 Jahren kenne und als Reporter begleitet habe, las den Bericht – und schrieb mir: „Coole Geschichte. Beigl ist ein guter Torwart.“ Ich hab’s nach El Paso weitergeleitet – wo sich der gebürtige Türkheimer (unser Foto zeigt ihn beim Team-Dinner mit der neuen Mannschaft) über das Lob eines ehemaligen Bundesliga-Keepers wie das berühmte Schnitzel (oder in diesem Fall besser Burger?) gefreut hat.

Statistik-Fan Hofmann wäre aber nicht Hofmann, hätte er sich da nicht noch an etwas erinnert. Und in seinem unerschöpflichen Archiv den Beweis dafür gefunden: „Wir haben in der Bayernliga sogar zweimal gegeneinander gespielt. Das war in der Saison 2016/17, als ich mit 43 noch im Tor des SV Pullach stand und unter Trainer Frank Schmöller Meister wurde.“

Tatsächlich: Das Hinspiel in Landsberg endete 1:1 (Beigl: „Da haben wir in der 94. Minute durch einen Elfmeter den Ausgleich kassiert“), das Rückspiel ging 5:1 für Pullach aus. „Gesamtstand also 6:2 für Michi Hofmann“, merkte der Ex-Profi noch an.

Die Fußball-Welt ist gar nicht so groß...

Thomas Ernstberger