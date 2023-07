Stadler GmbH feiert 50-jähriges Bestehen

Von: Melanie Springer-Restle

Zum 50-jährigen Bestehen bat Rüdiger Stadler (am Mikrofon) den Geschäftsführer Florian Kirschenhofer (5. v. links) sowie alle Abteiungsleiter stellvertretend für die 68 Mitarbeiter der Stadler GmbH auf die Bühne. © Melanie Springer-Restle

Pfaffenhausen/Salgen – Gebührend hat die Stadler GmbH letztes Wochenende ihr 50-jähriges Firmenbestehen im interkommunalen Gewerbepark gefeiert.

Das Firmengrundstück der dort ansässigen Stadler Luftklima GmbH hatte sich in ein Festival-Gelände verwandelt. Am vergangenen Freitag fand die offizielle Jubiläumsveranstaltung statt, auf der die beiden Brüder Rüdiger und Roland Stadler die Firmengeschichte eindrucksvoll Revue passieren ließen. Besonderen Respekt zollten sie dabei ihrem verstorbenen Vater für dessen Schritt in die Selbständigkeit im Jahr 1973.

Inzwischen hat sich der kleine Einmann-Betrieb zu einem internationalen Unternehmen entwickelt. Darf man dem älteren der Brüder, Roland Stadler, Glauben schenken, sei dies dem Pioniergeist seines Bruders Rüdiger zu verdanken, der immer wieder neue Kunden und Geschäftsfelder generierte. Rüdiger Stadler indes war überzeugt davon, dass der Erfolg der Stadler GmbH auch auf die Treue und Verlässlichkeit der Mitarbeiter sowie auf den Rückhalt aus der Familie zurückzuführen sei.

Als Festredner war auch Pfaffenhausens Bürgermeister Thomas Leinauer zugegen, der die Stadler GmbH als Vorzeigeunternehmen lobte und stolz auf das „Made in Pfaffenhausen“ ist. Auch ein langjähriger Kunde, Jürgen Corpus, Werksleiter bei Mang-Käsewerk, wartete mit einem Rückblick auf eine über 30 Jahre lange Zusammenarbeit auf, innerhalb derer sich die Stadler GmbH vom reinen Isolier-Dienstleister zum Generalunternehmer entwickelt hat.

Auf dem Firmengelände der Stadler Luftklima GmbH fand am Sonntag dann auch eine gut besuchte Hausmesse statt, auf der die Mitarbeiter einen Blick hinter die Kulissen gewährten.

Petrus sorgte für reichlich Sonne, für flüssige Erfrischungen die Brauerei Ustersbacher – ein treuer Kunde der Stadler GmbH.