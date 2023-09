Stadt Bad Wörishofen erinnert an „Spielregeln“ für Hunde im öffentlichen Raum

Für ein harmonisches Miteinander von Mensch und Tier bittet die Stadt Bad Wörishofen um die Einhaltung einiger Regeln. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia Madrabothair

Bad Wörishofen - In den letzten Sommerwochen nutzten besonders viele Menschen das gute Wetter für einen Spaziergang in der Natur oder durch die Fußgängerzone.

Darunter befinden sich sehr viele Hundehalterinnen und -halter, die die Sonnenstrahlen auch im anstehenden Spätsommer und Herbst zusammen mit ihren Hunden auf gemütlichen Gassi-Runden einfangen. Das Ordnungsamt der Stadt Bad Wörishofen möchte an dieser Stelle freundlich auf ein paar Regeln hinweisen, die dazu dienen, den Spätsommer für Hundehalter und Nicht-Hundehalter so angenehm wie möglich zu gestalten.

Auf öffentlichen Straßen, Gehwegen und in Fußgängerzonen sieht die Straßenverkehrsordnung generell eine Leinenpflicht vor. Die Stadt Bad Wörishofen hat darüber hinaus in ihrer Grünanlagensatzung geregelt, dass in den Parks, Grünanlagen und Spielplätzen Hunde ebenfalls an der Leine geführt werden müssen. Übrigens dürfen Hunde auch nicht in die Armbecken und Wassertretbecken der städtischen Kneippanlagen.

„Spielregeln“ für Hunde im öffentlichen Raum - Halter sollten sich zu Freilaufflächen informieren

In der vermeintlich freien Natur sollten Hundehalter zudem gut darüber informiert sein, wo sie ihren Hund frei laufen lassen können. Zum Beispiel in Naturschutzgebieten und auf landwirtschaftlichen Nutzflächen dürfen Hunde sich nicht ohne Weiteres frei tummeln. Die Stadt Bad Wörishofen empfiehlt Hundebesitzerinnen und -besitzern daher, sich hinsichtlich möglicher Freilaufflächen selbst zu informieren.

Leider finden die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes regelmäßig bei ihren Reinigungstouren Häufchen in den Grünbereichen oder nicht ordentlich entsorgte Kotbeutel am Wegesrand. „Wir appellieren daher an die Vernunft und die gegenseitige Rücksichtnahme und bitten alle Hundebesitzer/-innen, die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge ordnungsgemäß in den dafür vorgesehenen Hundekotmülleimern (hier stehen auch Aufnahmebeutel zur Verfügung) zu entsorgen“, so die Stadt Bad Wörishofen.

Für ein harmonisches Miteinander von Mensch und Tier bittet die Stadt Bad Wörishofen um die Einhaltung der genannten Regeln.