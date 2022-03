Stadt Mindelheim lädt zu Bürgerversammlungen ein

Mindelheim - Die Stadt Mindelheim lädt am kommenden Dienstag, 29. März, zur Bürgerversammlung ins Forum ein. Beginn ist um 19.30 Uhr.

An diesem Abend gibt Bürgermeister Dr. Stephan Winter einen Rückblick auf 2021. Vorgestellt werden, das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit, die kulturellen Veranstaltungen in der Kreisstadt sowie bedeutende Bauprojekte, die umgesetzt wurden. Auch über die Finanzlage der Stadt und die Aktivitäten im sozialen Bereich wird berichtet. Die Bürger werden außerdem über die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt informiert. Anregungen und Fragen der Bürger seien ausdrücklich erwünscht, erklärt die Stadtverwaltung.

Auch in den Ortsteilen finden in den nächsten Wochen Bürgerversammlungen statt. Diese sind wie folgt terminiert:

• Oberauerbach: am Dienstag, 5. April, um 20 Uhr im Sportheim in Oberauerbach

• Mindelau und Heimenegg: am Dienstag, 26. April, um 20 Uhr im Bürgerhaus Mindelau

• Nassenbeuren: am Dienstag, 10. Mai, um 20 Uhr im Landgasthof Schützenheim Nassenbeuren

• Unterauerbach: am Dienstag, 17. Mai 2022, um 20.00 Uhr im Vereinsheim Westernach

• Gernstall und Unggenried: am Mittwoch, 18. Mai 2022, um 20.00 Uhr in der Burggaststätte Mindelheim

• Westernach: am Dienstag, 24. Mai 2022, um 20.00 Uhr im Vereinsheim Westernach

