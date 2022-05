Mindelheim: Der hilfsbereite Ruhepol verlässt das Rathaus

Nach 38 Jahren bei der Stadt wurde Hans Königsberger im Rathaus verabschiedet. Auf dem Bild (v. links): Kulturamtsleiter Christian Schedler, Ronny Herold (Stellvertretender Kämmerer), Hauptamtsleiter Michael Schindler, Bürgermeister Dr. Stephan Winter, Andreas Hohenleitner (Leiter der Personalverwaltung), Winfried Eitler (Bezügerechner) sowie Personalratsvorsitzende Alexandra König. © Beck

Mindelheim – Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde Hans Königsberger, der Sachgebietsleiter der Personalverwaltung bei der Stadt Mindelheim, nach 38 Jahren in die Altersteilzeit verabschiedet. Von den Kollegen gab´s reichlich lobende Worte.

Im Jahr 1987 hatte Königsberger seine Tätigkeit als Sachbearbeiter für das städtische Lohnbüro aufgenommen, bevor er 2013 zum Stellvertreter des Geschäftsleiters befördert wurde. Die Leitung des Sachgebiets Personalverwaltung übernahm er im Jahr 2019. Nach den vielen Jahren der Zusammenarbeit sprach auch Bürgermeister Dr. Stephan Winter „ein riesengroßes Lob und herzliches Dankeschön“ aus. Dabei betonte Winter: „Sie haben sich auch in stressigen Zeiten nie unterkriegen lassen. Durch ihr fröhliches Wesen haben Sie auch in Personalkonfliktsituationen immer ausgleichend gewirkt und dafür gesorgt, dass sich jeder bei der Stadt wohl fühlt. Sie sind ein Mensch, der das Herz am rechten Fleck trägt und ein Vorbild für viele andere im Haus.“



Hans Königsberger sagte zu seinem Abschied, er gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Ich bin immer gerne in die Arbeit gegangen und sehr dankbar für die Kollegen und dafür, dass ich bei der Stadt arbeiten durfte“.



Auch Personalratsvorsitzende Alexandra König bedankte sich im Namen des Personalrats. Der neue Hauptamtsleiter Michael Schindler wünschte Königsberger ebenfalls alles Gute für die Zukunft. „Ich bin dir für die vergangenen vier Monate der Ein­arbeitung und dafür, wie du alles aufbereitet hast, unglaublich dankbar“, so Schindler.



Auch Kulturamtsleiter Christian Schedler fand nur lobende Worte. „Ich bin oft mit Anliegen vorbeigekommen und Sie hatten immer Ideen, wie man das elegant lösen konnte“ freute sich Schedler. Der stellvertretende Kämmerer Ronny Herold bezeichnete die Zusammenarbeit mit Königsberger als Vergnügen. „Was mich an dir immer begeistert hat, war deine menschliche und ruhige Art. Ich bin wahnsinnig dankbar für alles und die Zusammenarbeit hat immer Spaß gemacht“, so Herold.



Laut eigener Aussage hat Königsberger nun „andere Verpflichtungen“ und wechselt direkt in den nächsten „Vollzeitjob“ als Opa. Auf Königsberger folgen nun Andreas Hohenleitner als Leiter der Personalverwaltung und Winfried Eitler als Bezügerechner.

wk