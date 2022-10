Stadt spart Energie: In Mindelheim weihnachtet es heuer nicht ganz so sehr

Von: Marco Tobisch

Die Beleuchtung am Marienplatz fehlt und auch an anderen Stellen spart die Stadt heuer mit weihnachtlichen Lichtern. © wk

Mindelheim – Wo kann Mindelheim Energie sparen? Dieser Frage war zuletzt das Energieteam zusammen mit dem Bauhof intensiv auf den Grund gegangen, um neben den Vorgaben des Bundes weitere Einsparungen vorzunehmen. Am gestrigen Montag wurden diese im Stadtrat vorgestellt und beschlossen.

Am 1. September hat die Bundesregierung die Energiesparverordnung erlassen – in Bezug auf öffentliche Nichtwohngebäude regelt diese unter anderem die Beleuchtung von Gebäuden und Denkmälern, die Abschaltung von Trinkwasserwärmungsanlagen sowie die maximale Lufttemperatur in Arbeitsräumen. Auch ein Verbot fürs Beheizen von Gemeinschaftsflächen ist zu finden – fürs Mindelheimer Rathaus bedeute das, dass beispielsweise im Treppenhaus und im Brotzeitstüberl nicht mehr geheizt wird, wie Klimaschutzmanagerin Simone Kühn vorstellte.

Darüber hinaus hat Kühn zusammen mit dem Bauhof und dem Energieteam zuletzt weitere Einsparpotenziale identifiziert. Das Glück dabei für die Stadt: Noch stehe man unter keinem Energiekostendruck, wie Bürgermeister Stephan Winter erklärte, denn wegen laufender Verträge seien 2023 noch keine Änderungen zu befürchten. Wegen Energieverknappungen müsse aber auch die Stadt Energie sparen, wo es geht. Den Rotstift hat man in fünf Bereichen angesetzt.

• Hallenbad und Turnhalle: Beide zusammen kommen auf einen jährlichen Gesamtenergiebedarf von 500.000 KWh (davon 370.000 KWh Wärme, der Rest Strom). Ohne großen Komfortverlust könne man das Beckenwasser im Hallenbad von 28 auf 26 Grad senken, die Raumtemperatur von 30 auf 28 Grad, erklärte Kühn. Sie schlug zudem vor, das Hallenbad anstatt Mitte Mai bereits Anfang April zu schließen. Würde man dann noch die Temperatur in der Turnhalle auf 17 Grad senken, könnten in Summe 13 Prozent Energie eingespart werden. Dem stimmte der Stadtrat zu. Von der Alternative, Hallenbad und Turnhalle bis April ganz zu schließen und 450.000 KWh zu sparen, wollte Winter absehen – beide seien keine Spaßeinrichtungen, sondern wichtig für Vereine und Schulen.

• Doppelturnhalle: Diese hat einen jährlichen Energieverbrauch von 170.000 KWh (davon 150.000 Wärme, Rest Strom). Senkt man die Temperatur auch hier auf 17 Grad, können zwölf Prozent Energie gespart werden. Weil auch der Landkreis zur Hälfte Eigentümer ist, kann die Stadt hier eine Schließung nicht eigenmächtig veranlassen. Eine Abfrage beim Landratsamt ergab, dass keine Hallenschließung vorgesehen ist.

• Straßenbeleuchtung: Diese schlägt mit einem Energiebedarf von 680.000 KWh jährlich zu Buche. Kompliziert dabei: Weil die Regelungstechnik sternförmig aufgebaut ist, können keine einzelnen Straßenzüge oder Kreuzungen angesteuert werden. Die Straßenbeleuchtung (bis auf Fußgängerüberwege und Zebrastreifen) zwischen 0 und 4 Uhr in ganz Mindelheim abzuschalten, würde 300.000 KWh pro Jahr sparen, dafür sei aktuell laut Bürgermeister Winter aber derzeit „keine wirtschaftliche Notwendigkeit“ gegeben. Der bestehende Stromvertrag der Stadt läuft bis 31. Dezember 2024.

Besser aus Sicht der Stadt deshalb: Bis Ende 2024 sollen an sämtlichen 50er-Straßen und damit an den Hauptachsen die Steuerungstechnik umgerüstet und die Beleuchtung auf LED umgestellt werden. Dann kann die Helligkeit (wie bei bisherigen LED) ab 22 Uhr um die Hälfte gesenkt und dadurch Energie gespart werden. Und warum nicht gleich überall in Mindelheim LED?, fragte Thomas Burtscher (Grüne). Problem wäre laut Winter, dass der Einbau entsprechend lang dauere und viele LED zwar teuer bezahlt würden, aber erstmal nur im Lager liegen. Fremdfirmen, die die Lampen anbringen, seien kaum zu bekommen, so Winter. Der Austausch eines Lichtpunktes kostet nach Rechnung der Stadtverwaltung rund 230 Euro. Mit welchen Kosten 2023 für die LED-Umrüstung zu rechnen ist, will die Stadt bis spätestens zu den Haushaltsberatungen im nächsten Frühjahr herausfinden.

• Weihnachtsbeleuchtung: Die für viele Mindelheimer wohl schmerzlichste Einsparung. Von bisher drei Weihnachtsbäumen verbleibt nur noch der am Marienplatz - an der Musikschule und an der Burg verzichtet die Stadt auf einen Baum. Die Lichtervorhänge an der Sparkasse, am Müller, am Rathaus sowie weiteren Gebäuden in der Maximilianstraße fehlen heuer, genauso wie die Beleuchtung an Europa- und Marienbrunnen. Vergeblich suchen wird man auch die vier Weihnachtssterne auf den Lichtstelen am Marienplatz sowie die Lichterkette am Unteren Tor.

Was dann überhaupt noch bleibt? Zunächst die Lichtergirlanden auf den Säulen in der Maximilianstraße, Steinstraße und Kornstraße sowie die Weihnachtsglocken in der Steinstraße. Die über die Maximilianstraße verteilten Buden dürfen ebenfalls mit Lichterketten verziert werden. Durch alle Maßnahmen können mehr als zwei Drittel der 6.000 KWh, die ansonsten jährlich für Weihnachtsbeleuchtung anfallen, eingespart werden. Damit gehe es der Stadt auch darum, ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass man mit Energie vorsichtiger umgehen müsse, sagte Bürgermeister Winter. Vorteil auch: Die normalerweise über 350 Arbeitsstunden für Auf- und Abbau für den Bauhof werden erheblich reduziert. Den Mitarbeitern bleibt dann mehr Zeit für die LED-Umrüstung.

• LED: Auch auf Grundstücken und in Gebäuden der Stadt, wo zu 40 Prozent auf LED und 30 Prozent auf Energiesparlampen umgerüstet wurde, soll der Bauhof zeitnah auf durchgängige LED-Beleuchtung umstellen. Angebote holt die Stadt nun ein.