Was Rosen mögen

Düfte und Farben: Stadtgärtner Thomas Neher führt durch Bad Wörishofens Rosengarten

Von: Melanie Springer-Restle

Auf seinen regelmäßigen Führungen durch den Rosengarten im Kurpark gibt Bad Wörishofens Stadtgärtner Thomas Neher (links) Einblicke in die vielfältige Welt der Rosen. Die Gäste erfahren nicht nur Wissenswertes über botanische Phänomene, sondern können sich auch Tipps für den eigenen Garten holen. Sie erfahren beispielsweise auch, wie das Einstichloch des Rosentriebbohrers (rechts) aussieht und was man gegen den Schädling tun kann. © Springer-Restle

Bad Wörishofen – Warum duften manche Rosen mehr als andere? Welcher Standort ist für Rosen ideal? Und wie geht man am besten mit Parasiten um? All diese Fragen und viele mehr beantwortet Stadtgärtner Thomas Näher in seiner gut einstündigen Führung durch den Rosengarten der Kneippstadt, der für Gäste und Besucher mit seiner bunten Vielfalt ein Ort zum Staunen und Verweilen ist.

Am Treffpunkt vor der Vogelvoliere im Bad Wörishofer Kurpark waren bereits einige Besucher versammelt und warteten auf den „Rosenkönig“. Derzeit bietet er immer donnerstags um 11 Uhr Führungen an.



Die Interessierten des vergangenen Donnerstags kamen aus ganz Deutschland, darunter auch ein Ehepaar aus Nürnberg, ein Paar aus Münster in Westfalen eine junge Frau aus München. Letztere war eigens wegen der Führung durch den Rosengarten angereist. Es wurden immer mehr Leute. Und dann kam er endlich: Bad Wörishofens Stadtgärtner Thomas Neher.



Zwei Damen von der Kurverwaltung stellten Neher kurz vor, bevor sie ihn seiner Zuhörerschaft überließen.



„Wer von Ihnen hat selbst Rosen?“, wollte Neher gleich zu Anfang wissen. Die meisten hoben die Hände. Neher erzählt etwas zur Entstehung des Rosengartens in der Kneippstadt. Der Garten sollte der Ruhe und Erholung dienen und war dem englischen Landschaftsstil nachempfunden: Neben den Rosen sollten auch Stauden und andere Zwiebelgewächse in den Park eingegliedert werden. Deshalb handle es sich auch um kein reines Rosarium. Der Kurstadt gehe es auch darum, immer etwas Blühendes fürs Auge der Besucher zu bieten. Eine besondere Augenweide bietet die Beetrose Bad Wörishofen 2005, die seinerzeit zum 150. Geburtstag von Sebastian Kneipp den Kurpark zierte. Die Rose wurde nicht zuletzt wegen ihrer guten Blattgesundheit zweimal prämiert, so Neher.

Was Rosen mögen

Rosen brauchen, so der Fachmann, reichlich Sonne und Nährstoffe, aber auf keinen Fall zu viel Wasser. Dies sei im Wörishofer Rosengarten in Regenperioden eine Herausforderung, da der Boden sehr lehmhaltig ist. Der Grund: Im 17. Jahrhundert war auf dem Gelände eine Ziegelei, die bis heute noch ihre Spuren hinterlassen hat. „Wenn es durchgehend regnet, kann man auch hier Wassertreten“, scherzt Neher. Die Besucher lernen nicht nur, wie man wilde Triebe entfernt, die der Rose unnötige Energie entziehen, sondern auch, was man gegen den Rosentriebbohrer tun kann. Nehers Tipp: die vom Schädling betroffenen Stellen einfach rausschneiden und verbrennen.



Neher differenziert zwischen historischen Rosen und neuen Züchtungen. Erstere duften stärker und sind robuster, letztere blühen dafür öfter. „Bei einer Kreuzung kombiniert man von beiden das Beste“, erklärt der Stadtgärtner.



Zu jeder der 550 Rosensorten kann Neher etwas sagen. Fast alle der Rosen wurden von der Allgemeinen Deutschen Rosenneuheitsprüfung (ADR) als besonders empfehlenswert prädikatisiert.



Die Besucher stellten viele Fragen, die Neher so beantwortete, dass auch Nicht-Botaniker nach der Führung mit einer Hand voller wertvoller Tipps nach Hause gehen konnten.

50 Jahre Rosengarten

Am Samstag, 23. Juli, feiert der Rosengarten seinen 50. Geburtstag, zu dem der Kur- und Tourismusbetrieb ein buntes Programm im Kurpark organisiert hat. Es werden kostenlose Führungen durch den Rosengarten um 11, 14 und 17 Uhr angeboten. Treffpunkt ist an der Vogelvoliere.



Für das leibliche Wohl ist den ganzen Tag gesorgt. Zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr finden jede halbe Stunde am Jakobsweiher Wasseranwendungen statt, die Stadtkapelle sorgt ab 17 Uhr für Musik. Weitere Informationen zu dem umfangreichen Programm gibt es beim Kur- und Tourismusbetrieb unter Tel. 08247/9933-22 oder online unter www.bad-woerishofen.de.