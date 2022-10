Bad Wörishofen: Bebauungsplan „Kreuzerareal“ vom Stadtrat abgesegnet

Bevor die Bad Wörishofer Stadträte grünes Licht zum vorhabensbezogene Bebauungsplan für das ehemalige Kreuzer-Areal gaben, wurden noch ein paar Kritikpunkte diskutiert, die sowohl seitens der Öffentlichkeit und der Fachstellen aufgebracht wurden.

Bad Wörishofen – Zum letzten Mal ist der vorhabensbezogene Bebauungsplan „Kreuzerareal“ im Stadtrat Bad Wörishofens diskutiert worden. In einem schnellen Vortrag wurden die gemachten Anregungen und Stellungnahmen vorgestellt und abgewogen, anschließend beschloss der Stadtrat den Bebauungsplan inklusive der Satzung mit großer Mehrheit. Seitens der Bevölkerung wurde das Vorhaben als solches wieder kritisiert, im Detail ging es um die „alten“ Bäume im ehemaligen Innenhof, die teilweise schon gefällt werden mussten.

Auf dem sogenannten Kreuzerareal, jener Fläche zwischen der Kneippstraße und der Fidel-Kreuzer-Straße, quasi gegenüber dem Kurtheater, soll nach dem Willen des Investors ein großer, an die „Bäderarchitektur“ angelehnter Komplex entstehen mit Wohnungen, Gastronomie, Geschäften und Büros, vornehmlich in Holzbauweise und nachhaltig. Aus einem Architektenwettbewerb war dieses Projekt der Münchener Architekten und Stadtplaner Beer-Bembé-Dellinger mit deutlichem Abstand als Sieger hervorgegangen.

Für das Vorhaben wurde ein sogenannter vorhabensbezogener Bebauungsplan aufgestellt, in dem sich alle gemachten Änderungen und Vorgaben sich nur auf dieses Vorhaben beziehen. Sollte zufälligerweise ein anderer Investor unweit hiervon ebenfalls bauen wollen, müsste er den allgemeinen Bebauungsplan zugrunde legen, alternativ müsste ebenfalls ein (neuer) Bebauungsplan für dieses andere Vorhaben erstellt werden. Nachdem der aktuelle Bebauungsplan Kreuzerareal im Mai vor einem Jahr auf den Weg gebracht worden war, mussten die Fachbehörden und Träger öffentlicher Belange sowie die Öffentlichkeit in einer Planauslegung beteiligt werden; die seinerzeit eingegangenen Stellungnahmen wurden vor ziemlich genau einem Jahr in die Satzung eingearbeitet und diese erneut ausgelegt. Schließlich wurde im Juni 2022 ein drittes Mal der Bebauungsplan vorgestellt und die Anregungen und Einwendungen diskutiert und abgewogen und ein drittes Mal, verkürzt, ausgelegt, wobei nur noch Einwendungen gegen die redaktionellen Änderungen zulässig waren. Dazu wurden die Fachstellen sowie die Öffentlichkeit zwei Wochen lang beteiligt, die dazu eingegangenen Reaktionen stellte die Humangeografin Johanna Kiechle vom Planungsbüro Sieber-Consult aus Weingarten nun im Stadtrat vor.

Sperrzeiten schaden Gastro

Seitens der Fachstellen und Behörden monierte nur die Industrie- und Handelskammer die Sperrzeiten für die Gastronomie. Um die Nachbarn nicht zu beeinträchtigen, muss die Außengastronomie um 22 Uhr bis sechs Uhr morgens schließen. Ein Wettbewerbsnachteil für die Gastronomen, glaubt man bei der IHK, während man seitens des Planungsbüros auf die Immissionsschutzverordnung einerseits als auch auf den Fakt der Kurstadt und eines „gesunden“ Wohnumfeldes verweist. Insbesondere die Immissionsschutzverordnung der Stadt Bad Wörishofen regelt explizit Ruhezeiten wie über Mittag oder den Feierabend, vor allem bei Baufirmen, aber auch bei anderen, „lärmintensiven“ Gewerken.



Seitens der Öffentlichkeit bzw. Bürgerschaft waren zwei, etwas umfänglichere Stellungnahmen eingegangen, die Kiechle getrennt vortrug. Teilweise betraf die gemachte Kritik aber nicht die Bauleitplanung an sich, wie Kiechle feststellte, und war somit „nichtig“. Wenn es etwa um getroffene Vereinbarungen hinsichtlich der Dienstbarkeiten geht, so hat das nichts mit der Bauplanung zu tun, sondern müsste bei Unstimmigkeiten eigens geregelt werden.



Konkreter hingegen waren Bedenken zum Thema Grundwasser, dessen Oberfläche (Wasserspiegel) aufgrund der Baumaßnahmen um mehrere Dezimeter ansteigen könne und somit benachbarte Gebäude beträfe. Hier erklärte Kiechle, dass ein Düker (Druckleitung zur Unterquerung) das Grundwasser ableiten soll. Dazu gibt es ein Wasserrechtsverfahren, in dem die Details geregelt sind. Die Kosten für dieses Verfahren inklusive des Dükers trägt der Bauträger.



Weiterhin ging es um Abstandsflächen und den mutmaßlichen Verlust an Wohnqualität durch den Neubau, den die Petenten, Besitzer von Eigentumswohnungen im Quartier, fürchten. Während die Abstandsflächen, im Besonderen auch die Brandschutzabstände, geregelt sind und beispielsweise die Feuerwehr keine Einwände gegen das Vorhaben hatte, erklärte Kiechle mit Blick auf die „Wertminderung“ vorhandener Immobilien, dass es keinen Anspruch auf den Status Quo gebe. Das heißt, dass sich ein Wohnquartier verändert und neue Gebäude hinzukommen. Eine signifikante Wertminderung wollte Kiechle aber nicht erkennen durch den Neubau. Ein gewisses, „vertretbares Maß“ müssten Eigentümer hinnehmen, nachdem sich in Stadtlagen immer wieder Veränderungen ergeben und auch nachdem hier die Stadt die Planungshoheit hat. Außerdem müsste der Wertverlust nachgewiesen werden.



Weitere Details, die moniert wurden, bezogen sich auf Lüftungsanlagen, die „containergroß“ seien und an der Vorgehensweise beim Vorhaben im Allgemeinen. Auch an der Dimension des Bauvorhabens wurde Kritik geäußert, was allerdings auch mit der Historie Bad Wörishofens abgewogen wurde. Hierbei merkte Konrad Hölzle an, dass es weniger um einen historischen Bezug gehe als darum, dass man etwas „Neues schaffe“, für die Zukunft.



Etwas hitziger diskutiert wurde das Thema Baumschutzverordnung bzw. das Fällen der Bäume auf dem Areal. Teilweise mussten die alten, hochgewachsenen Bäume bereits weichen für das Bauvorhaben. So soll neben dem Hochbau auch eine Tiefgarage entstehen, sodass an dieser Stelle ausgebaggert werden muss. Ein paar Bäume allerdings müssen bzw. mussten bislang wegen der Tiefbauarbeiten noch nicht gefällt werden und seitens der Eigentümer auf dem benachbarten Areal hofft man, dass diese zumindest erhalten werden können. Kiechle hatte mit Blick auf das Abholzen die Baumschutzverordnung der Stadt ins Spiel gebracht, die eine Neupflanzung vorsieht, wo alte Bäume aus bestimmten Gründen nicht erhalten werden können. Diese ist allerdings wenig konkret, es gibt nur unspezifische Vorgaben, was anstatt der alten Bäume gepflanzt werden soll. Hingegen hat man sich seitens des Investors bereits Gedanken gemacht, welche Bäume, vor allem mit welchen Wuchshöhen, über der Tiefgarage gepflanzt werden können. Dabei ist zu bedenken, dass die Bodenüberdeckung minimal 80 Zentimeter bis wenige 100 Zentimeter auf dem Dach der Tiefgarage beträgt und entsprechend die Bäume weniger Halt finden als bislang an dieser Stelle. Die Kritik eines Stadtrates, die Nachpflanzungen seien zu undefiniert, lief damit ins Leere.



Grünes Licht für Bebauungsplan

Schlussendlich stimmten nur zwei der anwesenden Stadträte gegen die Abwägungen und drei votierten bei der Abstimmung zum Satzungsbeschluss dagegen. Damit bekommt der vorhabensbezogene Bebauungsplan nun Rechtskraft.