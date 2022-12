Gaspreisbremse: Stadtwerke Bad Wörishofen entlasten Kunden bereits im Dezember

Teilen

Die Stadtwerke Bad Wörishofen setzten die Gaspreisbremse bei ihren Kunden bereits im Dezember um. © Panthermedia

Bad Wörishofen – Die Bundesregierung wird Bürger sowie kleinere und mittlere Gewerbebetriebe von den hohen Energiekosten entlasten. Dazu hat sie für den Monat Dezember eine Einmalzahlung für Erdgas- und Wärmekunden vorgesehen. Auch die Kunden der Stadtwerke Bad Wörishofen kommen in den Genuss der Gaspreisbremse.

Um für deren Kunden sofort eine Entlastung in dieser schwierigen Zeit hoher Energiepreise und hoher Inflation sicherzustellen, werden die Stadtwerke den Abschlag am 5. Dezember für Gas und Wärme nicht abbuchen. Kunden, die Abschläge überweisen, können auf den Überweisungsvorgang im Dezember für Gas und Wärme verzichten. Somit greift eine sofortige finanzielle Entlastung im Dezember und damit noch in diesem Jahr 2022.



Bei der Jahresabrechnung für Gas und Wärme (im Januar 2023) wird dann der sogenannte Entlastungsbetrag gutgeschrieben. Dieser Entlastungsbetrag wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben bei Gas auf Basis der im Dezember gültigen Preise und einem Zwölftel der jeweiligen Jahresverbrauchsprognose der Kunden (Stand: September 2022 oder früher) errechnet. Bei Wärme wird der Septemberabschlag mit einem Aufschlag von 20 Prozent als Entlastungsbetrag verwendet. Beide Werte, Entlastungsbetrag und ausgesetzter Abschlag, werden auf der Jahresrechnung transparent ausgewiesen. Bei allen Kunden, die monatlich abgerechnet werden und die keine Abschläge zahlen, erfolgt die Erstattung mit der Dezember-Rechnung. Die Entlastung erfolgt automatisch. Die Kunden der Stadtwerke müssen hierzu nichts veranlassen.

wk