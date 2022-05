Städtebauliche Rahmenplanung für Wiedergeltingen?

Von: Oliver Sommer

Den Nachbarn des Grundstücks in der Amberger Straße gefällt die Entwicklung nicht, auch im Gemeinderat würde das Vorhaben so vielleicht nicht mehr durchgehen, wenn ein entsprechendes Leitbild vorhanden gewesen wäre. © Oliver Sommer

Wiedergeltingen – Auch Bürgermeister drücken ab und an noch die Schulbank. Die Schule für Dorf- und Landentwicklung in Thierhaupten gibt den Rathaus­chefs dabei wertvolle Tipps für die Veränderungen im ländlichen Raum. Ein solches Seminar hat auch der Wiedergeltinger Bürgermeister Norbert Führer besucht und berichtete seinen Gemeinderäten darüber.

Auch wenn es „Städtebauliche Rahmenplanung“ heißt, können Landkommunen diese Rahmenplanung für ihre Orte umsetzen. Die Quintessenz des Seminars waren die Rückbesinnung auf die Planungshoheit, die Schaffung eines Handlungsrahmens und damit die Sicherung der städtebaulichen Qualität für den Kernbereich einer Kommune.



Was das konkret heißt, machte Führer an einem kleinen Beispiel deutlich: Vor einiger Zeit hatte der Gemeinderat ein Bauvorhaben in der Amberger Straße genehmigt, das für Kritik der Bürger sorgte. Beim Dorfrundgang habe man den Unmut zu hören bekommen, erinnerte Führer und erklärte, dass er zu den damals gefassten Beschlüssen stehe. Aber ob er sich, heute, nochmals so entscheiden würde, ließ er dahingestellt. Mit einem Rahmenplan gäbe es diese Diskussion nicht, erlaubt dieser doch ein vorausschauendes Handeln der Kommunen angesichts der anstehenden und bereits begonnen Veränderungen.Etwa die Veränderungen in der dörflichen Struktur, weg von landwirtschaftlichen Hofstellen hin zu modernen Mehrfamilienwohneinheiten, wie eben in der Amberger Straße.



Im Seminar wurde nahegelegt, ein Konzept für die Ortsentwicklung, im Rahmen eines „ganzheitlichen und gesamträumlichen Planungsansatzes“ zu erarbeiten, und dieses Konzept mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten der Planung rechtsverbindlich zu machen. Dabei solle sich die Kommune auf ihre Planungshoheit besinnen. Eines der dafür zur Verfügung stehenden „Instrumente“ sei der städtebauliche Rahmenplan. Insbesondere könne man den Rahmenplan für die Ortsentwicklung einsetzen, so Führer und quasi als Lastenheft nutzen, wobei bestimmte Ziele gesteckt und abgehakt werden können. Der Rahmenplan sei so etwas wie der rote Faden für die Dorfentwicklung, der sich, anders als der innerörtliche Bebauungsplan, jederzeit in einen rechtsverbindlichen Bebauungsplan überführen ließe.



Wenn man Wiedergeltingen zu einem lebenswerten Mittelpunkt für die Bürger des Ortes machen wolle, müsse ein Leitbild entwickelt werden, wie Wiedergeltingen in zehn, 15 oder 20 Jahren aussehen sollte.



Man sei durchaus schon jetzt mit Entwicklungen konfrontiert, die, so Führer, „nicht mehr gut sind für unsere Gemeinde“, wenn etwa auf engstem Raum zahlreiche Wohneinheiten geschaffen würden, ohne dabei die Verkehrssituation oder die Parkplatzsituation im Auge zu behalten. Man dürfe nicht erst im Nachgang, planerisch eingreifen und regulieren, sondern müsse sich im Vorfeld, Gedanken machen. So könnte man Abweichungen vom Rahmenplan mit einer Veränderungssperre und einer entsprechenden Planung des Bebauungsplans entgegentreten. Ein solches Vorgehen hätte dann auch Rechtskraft, schloss Führer seine Erkenntnisse ab.