Startschuss für Erweiterung der Bad Wörishofer Kläranlage gefallen

Von: Oliver Sommer

Beim Spatenstich dabei waren (v. rechts) Armin Egger (Glass Umwelttechnik), Projektleiter Roman Appel und Björn Glass (Geschäftsführung Glass), Dritte Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid, Beiratsvorsitzender August Filser, Bürgermeister Stefan Welzel und Roland Klier von der Bauverwaltung. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen – Mit einem symbolischen Akt haben die Beteiligten von Stadt, Verwaltung und Betreiber bzw. Baufirma die Erweiterung der Bad Wörishofer Kläranlage gefeiert. Die Kapazität, die Abwässer der Kneippstadt aufzuarbeiten, steigt um mehr als die Hälfte, gleichzeitig versorgen die Hinterlassenschaften der Wörishofer die Anlage mit Energie. In gut einem Jahr soll der Betrieb starten.

Wann immer es im Stadtrat Wörishofens in den vergangenen Monaten um ein Bauprojekt ging, kam mit Sicherheit die Anmerkung des Landratsamtes, dass die Kapazitäten der Kläranlage nicht mehr ausreichen würden, um die weiteren Abwässer aus Industrie oder Wohnbebauung aufzunehmen, weshalb schon vor der Pandemie der Weg für die Erweiterung der gut ein Vierteljahrhundert alten Kläranlage freigemacht wurde.



Neben großen Kieslagern stehen seit einiger Zeit zwei Kräne auf dem Areal der Kläranlage, die im Auftrag der Stadt von der Glass GmbH & Co Umwelttechnik KG betrieben wird. Mit dem Spatenstich, so Armin Egger von Glass Umwelttechnik, wolle man ein Zeichen an die Bevölkerung geben, dass sich etwas tue. In den nächsten Monaten sollen zwei Vorklärbecken die Kapazität der Anlage um 56 Prozent steigern. Rund sechs Millionen Euro wird das Vorhaben kosten. Seinerzeit hatte auch schon die Firma Glass die Anlage in 15 Monaten „hochgezogen“, damals zum Preis von um die 26 Millionen D-Mark. Nun stocke man die Kapazitäten um mehr als die Hälfte auf, so Egger, und das bei geringeren Kosten. Zudem wird der „hochaktive“ Klärschlamm genutzt, um in einem neuen, zweiten Faulturm Biogas zu erzeugen. Egger, informierte gemeinsam mit Roland Klier von der Bauverwaltung auch über den Bau eines neuen Blockheizkraftwerks.



Allein die erzeugte elektrische Energie werde ausreichen, um die gesamte Anlage zu versorgen, dazu komme noch die erzeugte Wärme. Auch hier habe man gut verhandelt, erklärte Egger. So wird der neue Faulturm mit integrierter Gasblase gebaut, das Speichervolumen heraufgesetzt bei einer gleichzeitigen Ersparnis von 200.000 Euro. Um die Gasleistung in Wert zu setzen, meinte Egger, dass man ohne diese Gasreserve pro Woche Strom für etwa 3.000 Euro bräuchte.



Nicht nur Bürgermeister Stefan Welzel zeigte sich begeistert, auch Beiratsvorsitzender der Kläranlagenkooperation, August Filser, freute sich über den Fortgang, vor allem aber über die für beide Seiten gute Kooperation. Es werde laufend investiert und die Anlage erneuert und aufgerüstet, erklärte Filser. Insbesondere in Zeiten ständig strenger werdender Vorgaben und Verordnungen müsse man sich seitens der Kommune keine Gedanken über den Betrieb machen.



Filser war es auch wichtig, dass die Bevölkerung erfahre, was hier passiere und wie das Geld investiert werde. Eine für alle Beteiligten positive Situation, wie auch der Geschäftsführer der bauausführenden Firma Glass, Björn Glass, anmerkte. Am 30. Juni 2023, also genau in einem Jahr, soll dann die neue Anlage übergeben werden.