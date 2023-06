Steiermarkfest in Bad Wörishofen: Plan B wegen schlechtem Wetter

Teilen

Die Stadt rechnet heute mit Gewittern. Dies hat Auswirkungen auf den Ablauf des Steiermarkfestes. © Kur- und Tourismusbetrieb

Bad Wörishofen - Beim geplanten Steiermarkfest in Bad Wörishofen am Freitagabend hätte eigentlich der Musikverein Ettringen dieses Jahr mit Stimmungsmusik unterhalten. Da der Dirigent Bernd Schmidt so plötzlich verstorben ist, wäre solidarisch der Musikverein Siebnach für den Musikverein Ettringen eingesprungen.

Beim geplanten Steiermarkfest in Bad Wörishofen am Freitagabend hätte eigentlich der Musikverein Ettringen dieses Jahr mit Stimmungsmusik unterhalten. Da der Dirigent Bernd Schmidt so plötzlich verstorben ist, wäre solidarisch der Musikverein Siebnach für den Musikverein Ettringen eingesprungen.

Die Stadt hat aufgrund des vorhergesagten schlechten Wetters dem Musikverein heute abgesagt. Wegen des gemeldeten Gewitters und Regen kann die Musikkapelle nicht spielen.

Die Stadtkapelle wird am Freitag den Ausschankwagen aufbauen. Diese sind dann flexibel im Getränkeausschank und können wetterbedingt agieren und früher schließen oder später öffnen; ebenso die Kneippsteirer aus dem aus dem Mittleren Feistritztal. Somit haben die Stände wetterbedingt geöffnet.

Der geplante Kässpatzen-Stand „Armins Schmankerl“ wird auch am Freitagabend aufgrund des Wetters nicht mehr verkaufen. Dieser wird am Sonntagmittag zum letzten Tag des Steiermarkfestes seine Speisen in der Fußgängerzone anbieten.

Die offizielle Eröffnung des Stadtfestes wird Erster Bürgermeister Stefan Welzel am Samstag um 14 Uhr am Musik-Pavillon vornehmen. Das Stadtfest findet wie geplant am Samstag statt.

wk