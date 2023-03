Stephan Stracke gibt bei der CSU Kaufbeuren den Vorsitz nach 18 Jahren ab

Von: Marco Tobisch

Zum Bockbierfest hat Stephan Stracke (li.) wohl zum letzten Mal als Vorsitzender der CSU Kaufbeuren eingeladen. Den Probeschluck gemeinsam mit Johann Bechteler (ABK) ließ er sich schmecken. © Körber

Unterallgäu/Kaufbeuren - Ein bedeutender Wechsel steht der CSU Kaufbeuren bevor: Wie Stephan Stracke auf Nachfrage bestätigte, werde er bei der turnusmäßigen Ortshauptversammlung am 17. April den CSU-Ortsvorsitz nach 18 Jahren abgeben. Der Schritt sei schon länger geplant gewesen. Beim Bockbierfest am letzten Sonntag herrschte derweil noch lockere Atmosphäre.

Die Zeit sei reif für einen Wechsel, betont Stracke und verweist auf einen „schon länger geplanten Erneuerungsprozess“ bei der CSU Kaufbeuren. Er selbst werde dem Ortsverband auch künftig erhalten bleiben, betont Stracke, der auch Mandatsträger im Stadtrat ist. „Hier habe ich politisch laufen gelernt, deshalb bleibe ich dem Ortsverband natürlich eng verbunden“, so der scheidende Vorsitzende gegenüber unserer Redaktion.

Dass ein anonymer Brief, der Ende Februar auch unserer Zeitung zugespielt wurde, mit dem nun bevorstehenden Amtsende zusammenhängt, streitet Stracke ab. Zum Hintergrund: Das erwähnte Schreiben, das „in tiefer Sorge um die Zukunft unserer Kaufbeurer CSU“ an die Stadtratsfraktion und den Ortsvorstand gerichtet war, endet mit: „Herr Stracke wird mehr und mehr zum Totengräber unserer einst stolzen Kaufbeurer CSU. Deshalb, Herr Stracke, machen Sie den Weg frei für einen Neuanfang.“ Konkret kritisierte der anonyme Verfasser das Veranstaltungsprogramm im Ortsverband, eine fehlende „Handschrift der CSU im Stadtrat“ und die Kandidaten-Nominierung für die Landtagswahl. Doch das habe für den Wechsel an der Spitze des Ortsverbandes keine Rolle gespielt, versichert Stracke. Sein Entschluss, den Chefposten zu räumen, sei schon im letzten Jahr gereift.

Wer als Vorstandsvorsitzender nachfolgen soll, dazu will sich der 48-Jährige nicht äußern – das gebiete der Respekt gegenüber den Mitgliedern. Stattfinden wird die Ortshauptversammlung am 17. April um 19 Uhr. Die Mitglieder sollen in den nächsten Tagen eine Einladung erhalten.

Gute Stimmung beim Bockbierfest der CSU

Recht munter ging es dagegen letzten Sonntag beim traditionellen Bockbierfest im Kolpingsaal zu. Hier freute sich Stracke über viele Gäste, die seiner Einladung gefolgt waren. Neben dem Kaufbeurer OB Stefan Boss , der wieder als routinierter „O´zapfer“ in Erscheinung trat, ließen sich auch weitere namhafte Gäste aus Kommunalpolitik und Wirtschaft den „edlen Gerstensaft“ schmecken. Darunter die Bürgermeister Helmut Bucher (Germaringen), der auch seinen Vater – Kaufbeurens ehemaligen Zweiten Bürgermeister Gerhard Bucher mitgebracht hatte, Armin Holderried aus Mauerstetten und Peter Wachler (Markt Wald, Direktkandidat bei der Landtagswahl) sowie Benjamin Schick aus Mauerstetten, jüngst zum CSU-Listenkandidaten gekürt.