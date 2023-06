18. Juni: „Sternradlfahrt“ nach Türkheim soll Bewusstsein für mehr Radsicherheit im Landkreis schärfen

Von: Melanie Springer-Restle

Aktive für den Radentscheid Bayern haben Bürgermeister Christian Kähler in Türkheim die gesammelten Unterschriften übergeben: 425 waren es in Türkheim, Amberg, Wiedergeltingen und Rammingen, 1.160 im Landkreis Unterallgäu und über 100.000 in ganz Bayern. © Anja Odendahl

Türkheim/Unterallgäu - Wie kann man das Thema „Sicherheit für den Radverkehr“ mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein ortsübergreifendes Bündnis, das nun eine „Sternradlfahrt“ ins Leben gerufen und erstaunlich viele Nachbargemeinden ins Boot geholt hat. Das Ergebnis: Ein buntes Event im Zeichen des Radverkehrs am 18. Juni in Türk­heim.

Die Ortsgruppe des BUND Naturschutz Türkheim/Ettringen hat zusammen mit dem Ortsverband Wertachtal von Bündnis90/Die Grünen und dem ADFC eine Sternradlfahrt nach Türkheim organisiert. Die Aktion steht unter dem Motto des Radentscheids Bayern „Sicher radeln jetzt!“

Am Sonntag, 18. Juni, wird in Türkheim um 11 Uhr eine Kundgebung mit Vertretern diverser Parteien und Verbände stattfinden. Das Besondere an der Aktion: Sie ist eine Kooperation diverser Mitglieder und Vertreter des BN, der Grünen und des ADFC.



Die hiesige Kreissprecherin des Bündnis 90/Die Grünen und Mitorganistaorin, Anja Odendahl, freut sich über die starke Resonanz. „Es haben sich bereits viele Orte mit Radelnden angemeldet, von der Jugend-Mountainbikegruppe aus Ettringen bis zum Grünen Stadtverband aus Kaufbeuren.



Teilnehmende Gemeinden

Von folgenden Orten aus strömen am 18. Juni Radfahrer nach Türkheim. Teilnehmende sollten eine Viertelstunde vor Abfahrtszeit vor Ort sein:



• Buchloe: 10.15 Uhr, Parkplatz am Immlepark



•Wiedergeltingen: 10:30 Uhr, Rathaus



• Irsingen: 10.30 Uhr, Feuerwehrhaus



• Bad Wörishofen: 9:30, Busbahnhof

• Amberg: 10.30 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus



• Ettringen: 10 Uhr, TSV Vereinsheim in der Ostsiedlung



• Mindelheim: 10 Uhr, Forum



• Kaufbeuren: 8.30 Uhr, DAV-Kletterzentrum, Buronstrasse, KF-Nord



Es haben sich außerdem zwölf Firmen bereit erklärt, an Humedica zu spenden.



Auf die Frage nach dem konkreten Hintergrund für die Aktion antwortet Odendahl: „Wir wollen, dass unsere Kinder in den Gemeinden sicher zum Fußballplatz und zur Schule kommen können. Teilweise ist das Radwegnetz schon gut, aber es gibt immer noch genug Fehlleitungen, die nachgebessert werden müssen.“



Noch zu viele neuralgische Punkte

Das Ziel der beteiligten Ortsgruppen ist, sich weiterhin für sichere und gut ausgebaute Radwege zu engagieren. Als Beispiel für verbessernswerte Stellen im Landkreis nennt Odendahl die Strecke zwischen Türkheim Bahnhof und dem Skylinepark. „Hier findet man statt einem Radweg, der den Namen verdient, einen groben Schotterweg vor“, so Odendahl. Auch sei der Radweg immer noch nicht durchgehend und man müsse teilweise mehrere hundert Meter bis zum Skylinepark auf der Landstraße fahren. Als absolut nachahmenswert empfindet sie den Stadtratsbeschluss in Kaufbeuren, demzufolge neu gebaute Straßen künftig zu je einem Drittel Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern gleichermaßen gehören soll.



Was die Besucher erwartet

Alle Radfaher werden mit Musik in Türkheim empfangen. Wenn alle da sind, gibt es eine Auflockerungsrunde für die Kinder. Dann kommen diverse Redner zu Wort, darunter auch Türkheims Bürgermeister Christian Kähler und Stellvertreter des BN. Zwischendurch gibt es Auflockerungsrunden. Auch die internationale Hilfsorganisation Humedica kommt zu Wort, die durch Firmenspenden von der Aktion profitiert.



Zuckerl für Teilnehmer

Am Ende wird Bilanz gezogen und versucht zu ermitteln, wie viele Radler insgesamt beteiligt waren und wie viele Kilometer geradelt wurden.

Und das Wichtigste zum Schluss: Für alle Teilnehmenden gibt es eine kostenlose Kugel Eis.