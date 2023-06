Stetten / BAB 96: 757 Geschwindigkeitsübertretungen im Baustellenbereich

Insgesamt wurden 757 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Heike Jestram

Stetten - Die technische Verkehrsüberwachung der Autobahnpolizei Memmingen führte am gestrigen Donnerstagvormittag, 8. Juni, auf der BAB A96 bei Stetten in beide Fahrtrichtungen eine etwa fünfstündige Geschwindigkeitsmessung durch.

In diesem Bereich findet derzeit eine Fahrbahnerneuerung statt, weshalb in der dort eingerichteten Baustelle die Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt wurde. Insgesamt wurden 757 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, die allesamt eine Bußgeldanzeige zur Folge haben. In 78 Fällen ist zusätzlich ein Fahrverbot fällig. Trauriger Spitzenreiter war laut Polizei ein Fahrzeug, das mit 175 km/h gemessen wurde.