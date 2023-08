Stetten: Fahrradfahrer kollidiert mit Baum und stirbt

An dieser Stelle ragte ein Baum über die Straße. Ein 64-jähriger Fahrradfahrer übersah ihn und starb an den Folgen der Kollision. © AOV

Stetten - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde der integrierten Rettungsleitstelle in Krumbach (Schwaben) ein umgestürzter Baum auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Stetten und Laubers gemeldet.

Nur wenige Minuten später ging erneut ein Anruf bei der Integrierten Rettungsleitstelle ein. Ein Pkw-Fahrer konnte auf der Straße, neben dem Baum, eine augenscheinlich leblose Person ausmachen. Noch während der Pkw-Fahrer den Notruf wählte, trafen die zuvor hinzugerufenen Kräfte der Feuerwehr ein. Diese begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen welche kurze Zeit darauf von Rettungsdienst und Notarzt übernommen wurden. Die Reanimation blieb erfolglos. Der Verunfallte verstarb noch vor Ort.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 64-jähriger Fahrradfahrer die Ortsverbindungsstraße von Stetten in Richtung Laubers. Vermutlich übersah er den, über die Straße ragenden, Baum und kollidierte mit diesem. Dadurch trug er so schwere Verletzungen davon, dass er noch an der Unfallstelle starb. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Gutachters an.

Bei dem Unfall waren die Feuerwehren Stetten und Sontheim eingesetzt. Zudem befanden sich mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes mit einem dazugehörigen Einsatzleiter sowie zwei Streifenbesatzungen der Polizeiinspektionen Bad Wörishofen und Mindelheim vor Ort. Während der Unfallaufnahme musste die Straße für mehrere Stunden gesperrt werden. Aufgrund des nur geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen nennenswerten Einschränkungen.

wk