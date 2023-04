Stetten: Schwerer Unfall zwischen Sattelzug und Kleintransporter

Teilen

Gestern Früh kam es auf zwischen den Anschlussstellen Stetten und Erkheim auf Höhe des Parkplatzes Kammlachtal zu einem schweren Verkehrsunfall. © AOV

Stetten - Gestern Früh kam es um kurz nach 9 Uhr zu einem Unfall zwischen den Anschlussstellen Stetten und Erkheim, auf Höhe des Parkplatzes Kammlachtal. Dabei wurde der Fahrer des Transporters schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Der 52-jährige Fahrer war mit seinem Sattelzug auf der BAB A96 in Richtung Lindau unterwegs. Kurz vor dem Kohlbergtunnel staute sich aufgrund einer Tunnelwartung, für welche die südliche Röhre gesperrt worden war, der Verkehr.

Der Lenker des Sattelzugs konnte noch rechtzeitig am Stauende bis zum Stillstand abbremsen. Einem ihm nachfolgenden 55-jährigen Fahrer eines Kleintransporters gelang das nicht mehr. Trotz Vollbremsung krachte er frontal auf das Heck des Aufliegers und wurde dabei eingeklemmt.

Nachdem er von der Feuerwehr befreit worden war, konnte der Mann mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Lenker des Sattelzuges blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Der Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Vor Ort kümmerte sich die Feuerwehr Mindelheim um die Bergung des verletzten Fahrers, die Absicherung der Unfallstelle und die etwa einstündige Ausleitung des Verkehrs an der Anschlussstelle Stetten.

Die Autobahnmeisterei Mindelheim war ebenfalls mit einem Fahrzeug vor Ort und unterstützte bei den Maßnahmen. Aufgrund des Unfalls staute sich der Verkehr noch einige Zeit mehrere Kilometer in beide Fahrtrichtungen zurück.

wk