Stimmkreis 708: Landtagskandidaten beantworten Fragen auf Podiumsdiskussion in Kaufbeuren

Von: Melanie Springer-Restle

Die Landtags-Kandidaten (v. li): Peter Wachler (CSU), Holger Jankovsky (Die Grünen), Bernhard Pohl (Freie Wähler), Susanne Sorgenfrei (SPD), Christian Toth (FDP), Patrick Herkommer (AfD). © Zasche

Unterallgäu/Kaufbeuren - Es sei gute Tradition bei der Kolpingsfamilie, vor einer Landtagswahl die Kandidaten in einer Podiumsdiskussion vorzustellen, sagte Klaus Scheidl, Vorstand der Kolpingsfamilie Kaufbeuren. Er freute sich daher, dass alle sechs Kandidaten aus dem Stimmkreis Kaufbeuren (708), deren Parteien im Landtag vertreten sind, an dieser ersten gemeinsamen Wahlveranstaltung teilnahmen, die Kolping, die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und die Pfarreiengemeinschaft im brechend vollen Kolpingsaal organisiert hatten. Als Moderator hatte man Michael Breitsameter, den neuen Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft christlicher Arbeitnehmerorganisationen (ACA) Schwaben, gewinnen können.

In vielen Punkten waren sich die Kandidaten einig, vor allem, was Missstände und Forderungen anging. Sie präsentierten jedoch zum Teil unterschiedliche Lösungsansätze.



Den Anfang der Vorstellungsrunde machte Peter Wachler (44 Jahre, CSU), der als Bürgermeister von Markt Wald politische Erfahrung gesammelt hat. Er forderte, die Lebensverhältnisse der Bürger zu verbessern, und plädierte „nicht für eine neue CSU, sondern für eine neue Generation“. MdL Bernhard Pohl (58, Freie Wähler) ist der einzige bereits seit mehreren Legislaturperioden im Landtag aktive Kandidat. Er legte komprimiert dar, was die Freien Wähler allein in den letzten fünf Jahren, seitdem sie zur Regierungskoalition gehören, für Bayern bewirkt haben und dass er diese positive Entwicklung weiter vorantreiben wolle. Holger Jankovsky (41, Die Grünen) ist Sozialbetriebswirt und stolz darauf, dass seine Tochter gerade eine Lehre als Pflegerin angetreten hat. Als Stadtrat in Kaufbeuren und Jugendbeauftragter der Stadt kommt er aus der Jugendarbeit und will deren Interessen weiterhin vertreten. Die Historikerin Susanne Sorgenfrei (32, SPD) ist Landesgeschäftsführerin beim Bund der Vertriebenen in Bayern, vor zwei Jahren nach Kaufbeuren gezogen und momentan in Elternzeit. Sie kämpft für ein sozialgerechtes Bayern, faire Löhne und faire Mieten. Der Jüngste in der Runde war Patrick Herkommer (31, AfD) aus Dirlewang. Er ist Schichtarbeiter und Familienvater und will sich vor allem für eine weniger leistungsfeindliche Politik einsetzen. Der gelernte Bankkaufmann Christian Toth (36, FDP) hat sich mittlerweile im Einzelhandel selbständig gemacht. Er war Stadtrat in Königsbrunn, war Kreisrat und kandidiert nun für den Landtag. Ihm liegt die Verantwortung für die Mitmenschen am Herzen.



Die unzureichende Zahl der KiTa-Betreuungsplätze sahen die Kandidaten vor allem im Fehlen von qualifizierten Erziehern begründet. Pohl und Sorgenfrei setzten auf das Outsourcen von erziehungsfremden Tätigkeiten, Jankovsky forderte eine vereinfachte Anerkennung ausländischer Qualifizierungen und zusammen mit Toth bessere Bezahlung als Anreiz. Für Herkommer lag die Lösung in der Abschiebung krimineller und illegaler Migrantenfamilien, außerdem sei frühkindliche Erziehung Sache des Elternhauses.



Homeoffice und flexiblere Arbeitszeiten

Um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen, fanden Wachler und ­Toth, dass nicht nur große Firmen, sondern auch Handwerksbetriebe oder Berufsgruppen Ganztages-Kinderbetreuung anbieten sollten. Jankovsky sah eine Lösung im Homeoffice, Pohl plädierte für eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten und wohnortnahe Arbeitsplätze. Sorgenfrei wünschte sich, dass die „Care-Arbeit“ von beiden Partnern erledigt werde. Herkommer war für eine Senkung der allgemeinen Lebenshaltungskosten, damit ein Familienversorger nicht in mehreren Stellen schuften müsse.



Darin, dass für Familien und Senioren im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs, vor allem im ländlichen Raum, viel zu tun ist, stimmten ebenfalls alle überein. Wachler berichtete, dass Markt Wald ein kostenloses Bürgerbusmodell eingeführt habe. Pohl forderte barrierefreie Bahnhöfe, und dass es das nur digital beantragbare 49-Euro-Ticket für ältere Menschen auch in Papierform geben müsse. Jankovsky stimmte Pohl zu. Außerdem müsse die Bahn flächendeckend elektrifiziert werden, um Umstiege zu minimieren. Der ländliche Raum brauche kleinere Busse „on demand“. Sorgenfrei monierte, ein Schulbus morgens und mittags reiche nicht aus, Transportmöglichkeiten seien mindestens einmal stündlich erforderlich. Sie schlug gezielte Pendlerbusse zu einzelnen Firmen vor. Toth sprach sich für einen Ausbau von ÖPNV und eventuell eine Ergänzung durch Sammeltaxis und Carsharing aus.



Zum sozialen Wohnungsbau meinte Herkommer, dieser sei gescheitert, da es zu viele Zuwanderer gebe. Jankovsky war der Meinung, Kommunen dürften Bauland nicht aus der Hand geben, nicht genutzte Leerstände sollten höher besteuert und Bauvorhaben sollten nicht bundesweit, sondern regional ausgeschrieben werden. Sorgenfrei schlug vor, Wohnraum auch über Supermärkten oder Parkplätzen zu erstellen.



Kontrovers wurde die Diskussion beim kommunalen Wahlrecht ab 16. Während dieses von Wachler und Herkommer abgelehnt wurde, weil Geschäftsfähigkeit erst ab 18 gegeben sei, wies Pohl darauf hin, dass die Freien Wähler im Landtag seit Jahren ein Wahlrecht ab 16 fordern, um die Beteiligung zu erforschen. Jankovsky, Sorgenfrei und Toth bejahten die Vorverlegung des Wahlalters. Alle waren sich jedoch einig, dass man jungen Menschen mehr zutrauen und sie mit Jugendarbeit früh in die Politik einbinden müsse.



Als Maßnahme zur Erhöhung der Landarztquote forderte Herkommer, die Ausbildung von Medizinern solle vom Landkreis finanziert werden. Wachler konnte sich Jobsharing vorstellen und die Herabsetzung des Numerus Clausus. Jankovsky befürwortete einen von der Kommune beschäftigten Arzt und den Ausbau der medizinischen Versorgungszentren (MVZ). Sorgenfrei empfahl Praktika in Landarztpraxen und – wie Toth – als Kriterien für ein Studium nicht nur gute Noten, sondern auch soziale Qualifikationen.



Für den Abbau des Lehrer-Engpasses wurde als Anreiz ein gleiches Eingangsgehalt für Grund- und Mittelschullehrer gefordert, worauf Pohl antwortete, dass die Gehaltsstufe A13 für alle inzwischen ins Gesetz aufgenommen wurde. Zudem wurden in dieser Legislaturperiode 7.000 Lehrer zusätzlich eingestellt. Jan­kovsky setzte auf „Quereinsteiger mit Leidenschaft“. Herkommer war der Meinung, ein Lehrer brauche Kinder, die ein tadelloses Deutsch sprechen, daher seien zur Lehrer-Entlastung gesonderte Klassen für Migrationskinder zu schaffen. Das brachte ihm nicht nur „Buh“-Rufe aus der Versammlung ein, er musste sich später auch die Publikums-Frage gefallen lassen, ob er sich nicht schäme, in einer von christlichen Verbänden organisierten Veranstaltung, solche Forderungen zu stellen.



Zur Frage bezüglich der ungleichen Ausstattung von Schulen stellte Herkommer die populistische Forderung, Steuergelder sollten nicht in die ganze Welt verteilt, sondern im eigenen Land eingesetzt werden. Dagegen legte Pohl energisch Widerspruch ein: „Bayern schickt nicht Geld in der ganzen Welt herum! Zeigen Sie mir, wo das im Haushalt steht!“ Pohl als haushaltspolitischer Sprecher des Landtages müsse das schließlich wissen. Sorgenfrei gab ihm Recht, dennoch müssten die Gelder für Schulen besser verteilt werden. Jankovsky beanstandete, dass die Planung für Schulerweiterungen meist am Ist-Stand gemessen werde – es müsse jedoch für die Zukunft geplant werden.



Als letzte Frage wurde der Mangel an Fachkräften im Handwerk angesprochen. Jankovsky schlug vor, alle weiterführenden Schulen sollten verpflichtend Praktika im Handwerk durchführen. Zum von Wachler erwähnten „Meisterbonus“ merkte Pohl an, dass dieser dank Aiwanger seit dem 1. Januar auf 3.000 Euro erhöht sei. Leider würden fertige Auszubildende vielfach von der Industrie mit besserer Bezahlung aus den Handwerksbetrieben weggelockt. Sorgenfrei kritisierte, dass Azubis oft als billige Arbeitskräfte missbraucht würden. Herkommer stellte fest, dass die Zuwanderer nicht die versprochenen Fachkräfte seien.



Kurz und knackig

Es folgten spontane Satz­ergänzungen. Bei der Vervollständigung der Aussage „Das Wichtigste an guter Oppositionsarbeit ist, ...“ blieb Wachler zunächst die Antwort schuldig, bevor er nach der Wiederholung des Satzanfangs fortsetzte „...vor allem ein konstruktives Miteinander.“ Bernhard Pohl dagegen hatte die Lacher auf seiner Seite, als er den provokativen Satz „Wenn die freien Wähler den Ministerpräsidenten stellen würden, dann...“ schmunzelnd ergänzte mit „Wolfgang Krebs hat behauptet, dann werd‘ ich’s.“



Klaus Scheidl, Vorsitzender von Kolping Kaufbeuren, und der ehemalige ACA-Vorsitzende Hans Reich dankten den Kandidaten für ihre Disziplin bei den Zeitvorgaben, mit der sie gut vorbereitet und fair ihre politischen Vorstellungen präsentiert hatten.