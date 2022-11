Stimmkreis Kaufbeuren: Pschierer wird nicht Direktkandidat der FDP für die Landtagswahl

Bei der Versammlung der FDP (v. links): MdL Franz Josef Pschierer, die Bezirkstags-Direktkandidatin Melanie Rainer aus Bad Wörishofen und der Landtags-Direktkanidat Christian Toth. © FDP

Unterallgäu – Die Kreisvorsitzenden der FDP Unterallgäu, Bernhard Mohr, und der FDP Kauf­beuren, Angelika Zaijcek, haben ihre Mitglieder am letzten Donnerstagabend zur Wahl der Kandidaten für den Wahlkreis 708 der anstehenden Bezirkstags- und Landtagswahlen 2023 eingeladen. Was nun sicher ist: Franz Josef Pschierer, der kürzlich zur FDP wechselte, wird zumindest im Stimmkreis Kauf­beuren nicht der Direktkandidat für eine mögliche Wiederwahl in den Landtag sein.

In Kaufbeuren galt es für die Mitglieder, sowohl den Direktkandidaten wie auch einen Listenkandidaten für den Landtag und den Bezirkstag zu küren. Ferner hatten die Delegierten und Ersatzdelegierten über die Listenaufstellung zu bestimmen. Auf Vorschlag der beiden Kreisverbände stellte sich der Kreisvorsitzende des FDP-Nachbarkreisverbandes Augsburg-Land Christian Toth als Direktkandidat zur Wahl.

Aufgrund seines jahrlangen kommunalpolitischen Engagements – Christian Toth ist seit nunmehr acht Jahren Stadtrat in Königsbrunn und seit 2020 Kreisrat – sind für den 35-Jährigen politische Arbeit und die Lebensrealität der Menschen vorort nicht zu trennen. Deutlich wurde das auch in der Vorstellungsrede des selbständigen Lebensmitteleinzelhändlers. „Seine Ausführungen samt seiner zahlreichen Alltagsbeispielen zeugten von Bodenständigkeit, Kompetenz, Realitätssinn und Pragmatismus. Kurz: da steht einer mitten im Leben und weiß, wovon er spricht“, wirbt die FDP für ihren Kandidaten.

Als Direktkandidatin für den Bezirkstag nominierte die Versammlung die Bad Wörishoferin Melanie Rainer (33). Mit ihrem Fachwissen als Heilerziehungspflegerin wäre sie aus Sicht der Liberalen eine qualifizierte Bereicherung des kommunalen „Sozialparlaments“ Bezirkstag, in dessen Zuständigkeit beispielsweise Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen fallen.

Als Listenkandidaten wurden gewählt: die Kreisvorsitzende des FDP Kreisverbandes Kaufbeuren Angelika Zaijcek für die Landtagswahl sowie der Mindelheimer Mike Hammermayer vom FDP Kreisverband Unterallgäu für die Bezirkstagswahl.