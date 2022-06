Strampeln für die AWO: Wiedergeltinger Spendenaktion läuft wieder

Die fünf Freunde aus Wiedergeltingen steigen in dieser Woche wieder für einen guten Zwecks aufs Fahrrad. © privat

Wiedergeltingen – Es ist wieder soweit: Die Wiedergeltinger Radl-Freunde schwingen sich in dieser Woche aufs Rad und rufen auch in diesem Jahr einmal mehr zu einer Spende für wohltätige Zwecke auf. Zu Gute kommen soll die Spende der AWO.

Zu Beginn der Urlaubszeit sei ihnen wieder bewusst geworden, „wie gut es den meisten von uns geht, aber diejenigen schnell vergessen werden, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, erläutert Axel Fischer die Beweggründe. Zusammen mit Stefan Haider, Markus Korn­egger, Carsten Scholz und Martin Kunstmann geht´s für ihn diese Woche wieder auf Achse. „Es wäre großartig, wenn dieser Aufruf viele veranlasst, ein paar Euro aus der Urlaubskasse für die sozialen AWO-Projekte zu spenden, um damit Freude zu schenken“, fügt Fischer hinzu.



Bereits im vergangenen Jahr sammelten die fünf Radfahrer Spenden auf ihrer mehrtätigen Tour von Wiedergeltingen nach Kärnten. In diesem Jahr planen sie ihre Spenden-Tour vom 22. bis 26. Juni an der oberen Donau, die vom Bodensee aus startet.



„Wir sind uns einig, dass alle Spendeneinnahmen genau den Menschen zu Gute kommen sollen, die ihre Kinder in keinen Urlaub schicken können oder wegen ihrer finanziellen Not jeden Cent mehrmals umdrehen müssen, betonte Stefan Haider kurz vor der Abfahrt.



Regina Besch, AWO-Ortsvereins-Vorsitzende in Wiedergeltingen, ist dankbar für diesen außergewöhnlichen Einsatz. „Denn durch die Corona-Pandemie-Nachwehen und den Preissteigerungen in verschiedenen Lebensbereichen erhalten wir verstärkt Anfragen von Familien, Alleinerziehenden und älteren Menschen, mit denen es das Leben nicht ganz so gut meint. Durch Spenden können wir Betroffenen mit unserem AWO-Engelchen eine kleine Einzelfallhilfe zukommen lassen und Kindern- und Jugendlichen eine betreute Erholungsmaßnahme ermöglichen“, so Besch.



Weitere Informationen sind hier zu finden bzw. unter Tel. 08241/919513.