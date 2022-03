Straßenunterhalt: Firma Hellwagner weiterhin im Dienst der Stadt Mindelheim

Von: Marco Tobisch

Teilen

Für den Unterhalt von Straßen und Kanälen ist auch die nächsten zwei Jahre die Firma Hellwagner zuständig. (Symbolfoto DPA) © Ralf Hirschberger

Mindelheim – Unterhaltsarbeiten an städtischen Straßen und Kanälen wird auch weiterhin die Mindelheimer Firma Hellwagner ausführen. Dem hat der Bauausschuss am Montag zugestimmt.

Wenn es an Straßen und Kanälen sogenannter „Kleinmaßnahmen“ bedarf, war die Firma Hellwagner in den letzten Jahren schnell zur Stelle. Immer für einen Zeitraum von zwei Jahren vergibt die Stadt die Arbeiten für den Straßenunterhalt an eine Firma und bereits seit 2010 ist Hellwagner mit der Aufgabe betraut.



Zuletzt mussten die Arbeiten für die Jahre 2022 und 2023 wieder neu ausgeschrieben werden, wobei die Firma Hellwagner auch diesmal wieder das günstigste Angebot vorlegte. Mit einem Kostenanschlag von 364.000 Euro lag sie preislich rund neun Prozent niedriger als der zweitgünstigste der acht Bieter.



Und weil sich die Firma Hellwagner in den letzten zwölf Jahren bewährt und die Arbeiten stets „gut und termingerecht“ ausgeführt habe, wie man in der Mindelheimer Bauverwaltung zu schätzen weiß, empfahl Stadtbaumeister ­Michael Egger die Fortsetzung der Zusammenarbeit.



In den städtischen Haushalt, der Anfang nächster Woche vom Verwaltungs- Finanz- und Werkausschuss fürs Jahr 2022 beraten werden soll, sollen für den Straßenunterhalt, die Erstellung von Kanalhausanschlüssen und weitere Fertigstellungsarbeiten 180.000 Euro eingestellt werden, fürs Folgejahr der gleiche Betrag. Die Vergabesumme, die man der Firma Hellwagner nach einstimmiger Bestätigung des Bauausschusses zusagen wird, befinde sich laut Michael Egger in dem Rahmen, den man veranschlagt hatte.