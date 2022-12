Tafel Bad Wörishofen erhält großzügige Spende für besonderes Projekt

Von: Melanie Springer-Restle

Mit dabei waren (v. linnks) Maximilian Huber(Geschäftsführung Huber Kunststoff & Technik GmbH), Andreas Rist (Prokurist Huber Kunststoff & Technik GmbH), Jana König (Geschäftsführerin und 2. Vorsitzende Bad Wörishofer Tafel e.V.), Christine Huber (Geschäftsführerin Huber Kunststoff & Technik GmbH), Ilse Westphal (1. Vorsitzende Bad Wörishofer Tafel e.V.) © Huber Kunststoff & Technik GmbH

Bad Wörishofen – Über eine großzügige Finanzspritze durfte sich jüngst die Bad Wörishofer Tafel freuen. Was die soziale Einrichtung damit vorhat, steht bereits fest.

Einen Scheck in Höhe von 3.000 Euro überreichte die Huber Kunststoff & Technik GmbH der Tafel Bad Wörishofen. Das Unternehmen möchte damit die großartige und gesellschaftliche wichtige Arbeit der Bad Wörishofer Tafel in der Region unterstützen und dadurch einen Beitrag für bedürftige Personen leisten.



In der Regel fließen die meisten Spendengelder in Lebensmittel, die bedürftigen Menschen in der Kneippstadt zugute kommmen. Diesmal aber fließt die Spende in den Bau eines Carports. Dieser soll eine Doppelfunktion haben, erklärte die Erste Vorsitzende der Bad Wörishofer Tafel, Ilse Westphal unserer Redaktion. Nicht nur soll das Bauwerk seinem ursprünglichen Parkzweck dienen, sondern auch in der kalten Jahreszeit eine zusätzliche Unterschlupfmöglichkeit bieten.



Der Carport soll an drei Seiten verkleidet werden. „Da können wir im Winter unsere ungeimpften Kunden unterstehen lassen“, so Westphal. Denn noch sei Corona nicht ausgestanden und die Innenräume dürfen derzeit nur von geimpften Personen betreten werden, um die ehrenamtlichen Mitarbeiter und die geimpften Kunden zu schützen.Die Kosten für den Bau des Carports belaufen sich auf insgesamt 15.000 Euro. Die Tafel würde sich daher über weitere, edle Spender für dieses besondere Projekt freuen.