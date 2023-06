Tag der offenen Tür am 18. Juni beim Schwäbischen Fischereihof Salgen

Teilen

Am Tag der offenen Tür in Salgen können sich Kinder auf Bachsafari begeben. © Daniel Beiter - Bezirk Schwaben

Salgen – Fische und Gewässerschutz sind die zentralen Themen des Schwäbischen Fischereihofs Salgen. Was genau in der Einrichtung des Bezirks Schwaben passiert, erfahren Interessierte beim Tag der offenen Tür am Sonntag, 18. Juni.

In Salgen bewahrt und vermehrt der Schwäbische Fischereihof bedrohte Fischarten. Alle, die wissen wollen, wie gezielter Gewässer- und Artenschutz funktioniert, lädt der Fischereihof am Sonntag, 18. Juni, zum Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 17 Uhr können große und kleine Gäste heimische Fischarten wie Huchen, Äsche und Nase aus nächster Nähe erleben.

Im Bruthaus, den Aquarien und Teichen des Hofs entdecken Interessierte, wie sich die Tiere vom Ei bis zum Laichfisch entwickeln. Zudem dürfen die Jüngsten an diesem Tag den Kescher schwingen, zu einer Bachsafari aufbrechen und die gefundenen Kleinstlebewesen unter dem Mikroskop anschauen und bestimmen. Fischereifachberater Dr. Oliver Born und sein Team führen stündlich durch den Lehr- und Beispielsbetrieb. Besonders spannend ist der Blick durch große Glasscheiben in den Teich mit seinen über 30 verschiedenen Fischarten. Das Wasserwirtschaftsamt Kempten ist auch mit dabei und informiert über Renaturierungsprojekte. Die Fischerjugend des Fischereiverbandes lädt zum Zielwerfen mit der Angelrute ein. Für das leibliche Wohl sorgt der Kindergarten Salgen mit Kaffee und Kuchen. Zudem gibt es leckere Fischspezialitäten.

Tag der offenen Tür am 18. Juni beim Schwäbischen Fischereihof Salgen: Einweihung neuer CO2-freier Bereiche

„Der Fischereihof Salgen setzt sich nicht nur aktiv für den Umweltschutz ein, er ist selbst Paradebeispiel für gelebten Klimaschutz“, betont Bezirkstagspräsident Martin Sailer, der am Tag der offenen Tür neue CO2-freie Bereiche zur Energie- und Wärmeerzeugung einweiht. Neben einer Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher gibt es seit Kurzem eine Grundwasser-Wärmepumpe sowie E-Ladestationen für Fahrräder und Autos.

Termin

Der Tag der offenen Tür im Schwäbischen Fischereihof Salgen findet bei freiem Eintritt am Sonntag, 18. Juni, von 10 bis 17 Uhr in der Mörgener Straße 50 statt und ist barrierefrei zugänglich.