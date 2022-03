Tag der offenen Tür beim Klinikverbund Allgäu

In der Ausbildung lernen angehende medizinisch-technische Radiologieassistenten zum Beispiel den Umgang mit Röntgengeräten, CTs und MRTs. © Klinikverbund Allgäu gGmbH

Kempten/Mindelheim - Als Pflegekraft andere Menschen beim Gesundwerden unterstützen? Röntgengeräte bedienen? Oder vielleicht doch lieber Gewebeproben im Labor untersuchen? Die Auswahl an Berufen ist riesig und oft ist ja gar nicht klar, wie die Ausbildung wirklich abläuft.

Aus diesem Grund veranstalten die Berufsfachschulen des Klinikverbunds Allgäu Anfang April einen Tag der offenen Tür. An drei Standorten in Kempten und Mindelheim gibt es Einblicke in die Arbeit als medizinisch-technische Radiologie- oder Laboratoriumsassistenz.



Die Berufsfachschule für Pflege in Kempten öffnet am Samstag, 2. April, von 9 bis 14 Uhr ihre Türen (Fürstenstraße 33, 87439 Kempten). Die Auszubildenden erzählen hier von ihrem Alltag und haben gemeinsam mit ihren Lehrkräften viele Aktionen vorbereitet, bei welchen die Besucher selbst aktiv werden können.



Physik und Chemie zum Anfassen gibt es bei der MTA-Schule in Kempten ebenfalls am Samstag, 2. April, von 9 bis 13 Uhr (Memminger Straße 10, 87439 Kempten). Am Tag der offenen Tür stellen die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrkräften die zwei Ausbildungsberufe der medizinisch-technischen Radiologieassistenz und der medizinisch-technischen Laboratoriumsassistenz vor – inklusive Aktionen für die Besucher wie Utensilien durchleuchten, Gewebe untersuchen oder auch DNA isolieren.



Die praktische Ausbildung hat auch an der Berufsfachschule für Pflege in Mindelheim einen hohen Stellenwert. Das können Interessierte am Donnerstag, 7. April, von 16 bis 19 Uhr live vor Ort erleben (Bad Wörishofer Straße 44, 87719 Mindelheim). Gemeinsam mit Auszubildenden und Lehrkräften können hier zum Beispiel Verbandswechsel gemacht werden. Außerdem steht die digitale Pflegepuppe „NursingAnne“ bereit, um zum Beispiel Infusionen oder Magensonden zu legen.



Bei allen drei Veranstaltungen gilt Maskenpflicht. (MK)