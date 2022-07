Verdienst für den Tauchsport: Thorsten Oliver Rehm für „DIWA Award“ nominiert

Von: Marco Tobisch

Autor Thorsten Oliver Rehm ist für den „DIWA Award“ nominiert, der im September verliehen werden soll. © Tobisch

Türkheim – Mit seinem Buch „Der Bornholm-Code“ hat der Türkheimer Autor Thorsten Oliver Rehm, der auch für den Wochen ­KURIER gelegentlich als Redakteur im Einsatz ist, inzwischen einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt – insbesondere regional. In seinem Debüt-Thriller spielt auch das Tauchen eine große Rolle. Das brachte Rehm nun eine Nominierung für den sogenannten „DIWA Award“ ein – Ende September soll der Türkheimer neben sieben weiteren Preisträgern – darunter auch der bekannte Schauspieler Hannes Jaenicke – ausgezeichnet werden.

Beschreiben Sie doch bitte kurz: Worum geht es bei dem Preis und was bedeutet Ihnen diese Nominierung?

Rehm: „Mit dem DIWA Award werden jährlich Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich im besonderen Maß im und für den Tauchsport im nationalen und internationalen Rahmen engagiert haben. Oder anders gesagt: ­DIWA (Diving Instructors World Association, Anm. d. Red.) ist es wichtig, diesen Menschen ‚Danke‘ zu sagen für ihren Einsatz, sei es im Tauchsport an sich, beispielsweise der Tauchausbildung, im Umwelt-, Meeres- und Klimaschutz oder der Unterwasser-Video- und Fotografie, die zeigt, wie schön unsere Unterwasserwelt ist.“

Ein Buchautor wurde zuletzt 2018 ausgezeichnet. Haben Sie damit gerechnet, dass Sie heuer der nächste sein werden?

Rehm: „Dass ich als Autor mit meinen Wissenschaftsthrillern und Taucherromanen einer der Preisträger bin, konnte ich zunächst gar nicht fassen – ich bin sehr dankbar dafür, dass mir diese Auszeichnung verliehen wird und freue ich mich riesig darüber.“

Sie sind auch selbst passionierter Taucher und Tauchlehrer. Was macht das Gefühl unter Wasser aus?

Rehm: „Das Eintauchen in eine andere Welt. Astronautengleich schwebe ich schwerelos im Unterwasser-Kosmos, einem mir eigentlich fremden aber zugleich doch so vertrauten Raum. Beim Tauchen befinde ich mich in einer Art meditativen Zustand, völlig ruhig, tiefenentspannt – es ist Ausgleichssport pur. Dann die Faszination und das Staunen über die facettenreiche Tier- und Pflanzenwelt, das Einswerden mit dem Element Wasser – das Naturerlebnis Tauchen. Dazu die Gemeinschaft – ich teile meine wunderbaren Erlebnisse mit meinen Tauchpartnern.

Und last but not least: Dem Tauchen weht eine Brise Abenteuer mit – bereits als Kind begeisterten mich die Unterwasserwelt, das Tauchen und spannende Geschichten über Schiffswracks oder versunkene Schätze. Das Abenteuer Tauchen ist eine Art Lifestyle.“

Auch in Ihrer Heimat Irsingen gibt es einen See – wie viel „­Lifestyle“ hat dieser für Taucher zu bieten?

Rehm (lacht): „Ist der Wasserpegel der Irsinger Kiesgrube inzwischen hoch genug, um mit dem kompletten Körper unterzutauchen? Ich muss das mal ausprobieren!“

Wir sind auf die Beweisfotos gespannt! Und im Ernst: Wo gehen Sie gerne tauchen?

Rehm: „Da ich eher selten verreise, tauche ich meist in wunderschönen Seen und Bergseen im näheren Umkreis ab. Ich tauche deutlich mehr im Süßwasser als im Salzwasser – meist im Bodensee, Ilsesee und Plansee. Es benötigt übrigens nicht zwingend exotische Ziele, um Bilderbuch-Tauchen zu erleben – ich tauche beispielsweise regelmäßig vor den Küsten Mallorcas und Kroatiens und bin immer wieder aufs Neue begeistert.“

Die Auszeichnung erhalten Sie nun für Ihren Roman. Welche Rolle spielt das Tauchen in „Der Bornholm-Code“?

Rehm: „Die Hauptfigur ist ein Unterwasserarchäologe namens Dr. Frank Stebe. Als Stebes frühere Forschungskollegen vor der Ostseeinsel Bornholm ein rätselhaftes Schiffswrack entdecken, rufen sie Stebe zu Hilfe. Doch der Tauchgang in die Unterwasserwelt bringt ihn nicht nur seinem einstigen Traum näher, der Entdeckung des sagenumwobenen Nibelungenschatzes – plötzlich steht er auch im Fadenkreuz einer fanatischen Organisation, die vor nichts zurückschreckt. Für Taucherinnen und Taucher ist der Roman eine besondere Freude – es gibt verhältnismäßig wenige Romane auf dem Buchmarkt in denen das Tauchen eine Rolle spielt.“

Deshalb ehrt Sie die DIWA nun als „Botschafter des Tauchens“. Welche „Botschaft“ nehmen Sie mit ins Unterallgäu?

Rehm: „Botschaften habe ich einige – in meinen Geschichten geht´s außer um Spannung und Abenteuer immer auch um die Wichtigkeit werteorientierten Denkens und Handelns. Es schwingen Messages mit, über die nachzudenken und diskutieren sich lohnt.“

Und aufs Tauchen bezogen?

Rehm: „Lasst uns Gottes wunderschöne Schöpfung lieben, achten, bewundern und verantwortungsvoll mit uns und unserer Umwelt umgehen, und in diesem Sinne die Meere, Seen und Flüsse sowie deren Bewohner schützen und bewahren – ein ausreichend intaktes ‚Ökosystem Meer‘ ist elementar wichtig für unser aller Zukunft.“

Interview: Marco Tobisch