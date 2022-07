Theaterstück: Polizei schlägt neuen Weg ein

Schauspiel und Schutz vor Abzockern: „Präventionstheater“ in Tussenhausen

Von: Marco Tobisch

Die Theatergruppe Musikverein Graben bringt zusammen mit der Bad Wörishofer Polizei das Präventionstheater „Lug und Betrug“ in Tussenhausen zur Aufführung. (Vor allem) Senioren sollen so die gängigen Betrugsmaschen vor Augen geführt werden. © Theatergruppe

Bad Wörishofen/Tussenhausen – Ein Theaterstück, in dem es um Lug und Betrug geht, ist per se nichts Ungewöhnliches. Was die Bad Wörishofer Polizei in Zusammenarbeit mit der Theatergruppe Musikverein Graben Ende Juli in Tussenhausen zur Aufführung bringt, ist aber wohl doch einmalig – denn neben der Unterhaltung geht es hier insbesondere um den Schutz vor Abzockern aus dem echten Leben. Eine kuriose Kombination aus Schauspiel und Prävention.

Schockanrufe, Enkeltrick, Zetteltrick, falscher Polizist, Gewinnmitteilung und so weiter: Fast täglich melden die Mindelheimer und die Bad Wörishofer Polizei Betrugsversuche, bei denen schon zahlreiche Senioren aus dem Landkreis viel Geld verloren haben.



Eines der jüngsten Beispiele, das sich quasi in letzter Sekunde zum Guten wendete: Letzten Donnerstagvormittag gelang es Betrügern (mit der derzeit gängigen Betrugsmasche über WhatsApp), einer Unterallgäuerin zu suggerieren, sie kommuniziere mit ihrem Sohn. „Hallo Mama, ich bin´s. Das ist meine neue Nummer“, schickte ihr der vermeintliche Sohn. Daher wurde sie zunächst auch nicht misstrauisch, als ihr Gegenüber sie um zwei dringende Überweisungen bat. Der Nachrichtenaustausch war nach ihren Angaben so authentisch, dass die Frau eine vierstellige Summe anwies.

Im weiteren Verlauf erkannte sie dann, dass es sich um einen Betrug handeln könnte und unterließ die zweite Überweisung. Stattdessen erstattete sie Anzeige bei der Polizeiinspektion Mindelheim. Ein Ermittler nahm sofort Kontakt mit der Bank auf und so verblieb die hohe Geldsumme in letzter Sekunde doch noch auf dem Konto der älteren Dame. Allerdings: „Meistens ist es zu spät, wenn Geschädigte sich an die Polizei wenden und das Geld ist unwiederbringlich verloren. Familien werden dringend gebeten, sich über diese Betrugsmasche auszutauschen“, appelliert die Polizei.



Theaterstück: Polizei schlägt neuen Weg ein

In Zusammenarbeit mit der Theatergruppe Musikverein Graben geht die Polizei zusätzlich zu täglichen Warnungen nun einen neuen Weg bei der Präventionsarbeit. In einem Theaterstück sehen die Besucher, wie schnell man Opfer von Betrügern werden kann. In Szenen wie aus dem richtigen Leben werden die Schauspieler verschiedene Betrügereien vorspielen. „Wir wollten nicht nur einen trockenen Vortrag anbieten, sondern veranschaulichen, wie die Maschen ablaufen und wie man darauf reagieren kann“, erklärt Polizeihauptkommissar Walter Schmid. Die Präventionsberater der Polizei stehen vor der Aufführung und während der Pause für ein Gespräch zur Verfügung, um Tipps und Infos zu geben.



Der Theaterverein Tussenhausen unterstützt die Initiative und stellt seine Bühne (Mehrzweckhalle in Tussenhausen) für die Aufführung zur Verfügung. Los geht´s am Freitag, 22. Juli, um 19 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr.



Wegen der begrenzten Anzahl der Sitzplätze ist eine Anmeldung bei der PI Bad Wörishofen unter Tel. 08247/9680-21 oder Mail an pp-sws.bad-woerishofen.pi@polizei.bayern.de (Betreff: Seniorentheater Lug und Betrug) erforderlich und ab sofort möglich. Der Besuch des Theaterstücks ist kostenlos.