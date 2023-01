Wie lange gebunden?

Telekom baut das Glasfasernetz in Bad Wörishofen auf eigene Rechnung aus

Von: Oliver Sommer

Bad Wörishofen – Auf eigene Kosten will die Telekom das Glasfasernetz für das „schnelle Internet“ in Teilen der Kur- und der Gartenstadt ausbauen. Die Stadt selbst ist am Förderprogramm des Landes beteiligt, in dem die Außenbereiche mit Glasfaserkabeln erschlossen werden.

2024 will der magentafarbene Ex-Monopolist „Deutsche Telekom“ mit dem Ausbau des Glasfaserkabels in der Kur- und der Gartenstadt beginnen. In einem Schreiben heißt es, dass die Telekom beabsichtige, das „Telekommunikationsnetz im Gebiet der Stadt Bad Wörishofen eigenfinanziert auf ein modernes ­FTTH-Netz (Fibre to the home – Glasfaser bis ins Gebäude) aufzurüsten“. Die Erfahrungen zeigten jedoch, dass partnerschaftliche Kontakte und eine mit der Stadt abgestimmte Vorgehensweise wesentlich zum Erfolg des Breitbandausbaus beitragen könnten. Daher habe man den Kontakt zur Stadt gesucht.



Dabei erfuhren die Stadträte auch, dass die Telekom plant, die vorhandene Technik im Ausbaugebiet auf eigene Kosten zu modernisieren. Der Ausbau sehe vor, von der Vermittlungsstelle über den Glasfaserverteilerkasten, durchgängig bis ins Haus, modernste Glasfaser-Technologie einzusetzen.



Binnen zwei Jahren, also bis 2026, sollen dann alle derzeit noch nicht mit Glasfaserkabeln erschlossenen Haushalte eine Zugang erhalten, wobei die Telekom anschlusswilligen Hausbesitzern das Angebot macht, im Rahmen der Aktion auf die Haus-Anschlusskosten von knapp 800 Euro, zu verzichten. Wie die Stadträte erfuhren, hat die Telekom einen Anspruch darauf, diese Bereiche ausbauen zu dürfen. Allerdings nicht in den Bereichen des Gewerbegebietes und den Ortsteilen, wie Joachim Nägele auf Nachfrage erfuhr. Er hatte das schlechte Netz beklagt, also zu geringe Datenübertragungsraten – auch in dem Bereich, wo er wohnt. Im Homeoffice und insbesondere im Engineering könne man mit den verfügbaren Datenmengen nur schlecht arbeiten, so der Mann vom Fach. Für den Ausbau in den Ortsteilen aber müsse man auf das Bayerische Förderprogramm warten, so die Erklärung.



Bürgermeister Stefan Welzel erklärte derweil, dass ein schnelles Internet mit hohen Datendurchsatzraten zur Infrastruktur eines Ortes dazugehöre wie die Wasserversorgung oder Strom. Derzeit sei die Telekom im Planbewilligungsverfahren, das laut Welzel rund ein Jahr benötige.



In der Zusammenarbeit mit der Kommune fällt dieser auch der Part der Werbung zu. Die Stadt soll den interessierten Hausbesitzern ein Angebot machen, sich einen Hausanschluss legen zu lassen. Wirtschaftlich interessant wird der „eigenwirtschaftliche Ausbau“ für die Telekom erst dann, wenn mindestens ein knappes Viertel aller Haushalte (1.867) sich für den Anschluss an das Telekomnetz und ein entsprechendes Telekom-Produkt entscheiden. Sollten sich weniger als diese 22 Prozent dafür entscheiden, ist der Ausbau für die Telekom nicht wirtschaftlich.

Wie lange gebunden?

Ob man dann allerdings auf einen Ausbau verzichtet, blieb ebenso unbeantwortet, wie die Nachfrage von Dominic Kastner (Generation Fortschritt), für welches Telekom-Produkt man sich entscheiden müsse bzw. wie lange man bei einem Anschluss durch die Telekom man an diese gebunden sei. Hintergrund der Nachfrage ist, dass viele Hausbesitzer keine Kunden der Telekom sind und über ihren eigenen Provider einen schnellen Internetzugang bzw. entsprechende Datenübertragungsraten suchten. Sofern der eigene Provider keinen Vertrag mit der Telekom abgeschlossen hat, bliebe dem Haushalt entweder nur, mit der geringeren Übertragungsrate zu leben oder für eine bestimmte Zeit zur Telekom zu wechseln, um in den Genuss des Angebotes (Übernahme der Anschlusskosten) zu kommen, hieß es im Stadtrat. Allerdings fehlte eben die Antwort, wie lange man bei der Telekom Kunde bleiben müsste, um nicht die Kosten zurückzahlen zu müssen. Nach einigen Unstimmigkeiten seitens der Räte votierten alle für den Beschluss.