Straßensperrung: Die Anschlussstelle Mindelheim zur A96 bekommt Ampeln

Von: Melanie Springer-Restle

An der Anschlussstelle Mindelheim zur A96 kommt es ab jetzt zu Baumaßnahmen. Durch das Errichten von Ampeln wird die Anschlussstelle zum Teil komplett gesperrt. © Staatliches Bauamt Kempten

Mindelheim - Ungefähr 16.000 Einwohner leben derzeit in Mindelheim, das mit 12.400 Arbeitsplätzen als Kleinstadt eher eine Sonderrolle spielt, denn die Zahl der Einpendler übersteigt die der Auspendler um ein Vielfaches. Die meisten Einpendler kommen über die Autobahn, was zu zähflüssigem Verkehr und Rückstaus an der Anschlussstelle führt. Die gute Nachricht: Damit soll bald Schluss sein, denn die Anschlussstelle wird optimiert. Die schlechte: Dafür wird es temporär zu Straßensperren kommen. Der Wochen KURIER hat den groben Zeitplan zusammengefasst.

Die Masse der einpendelnden Arbeitnehmer ist im Süden Mindelheims tätig. Vor allem während der morgendlichen und abendlichen Spitzenstunden gibt es starke Beeinträchtigungen im Verkehrsfluss. Als kritischer Strom erweist sich vor allem der der Linkseinbieger, die von der Autobahn auf die Bundesstraße kommen.

Ampeln statt Kreisverkehr

Für einen Kreisverkehr reichte der Platz nicht aus, deshalb habe man sich für die Regulierung durch eine Lichtsignalanlage, also eine Ampel, entschieden, erklärt Sarah Schuhmacher, die für das Unterallgäu zuständige Abteilungsleiterin vom Staatlichen Bauamt in Kempten. Die Ampeln haben gegenüber einem Kreisverkehr auch den Vorteil, dass eine situationsbedingte Steuerung möglich ist. Im Rahmen der rund eine Million teuren Baumaßnahme soll die nördliche Anschlussrampe verbreitert werden, um ausreichend Platz für einen separaten Links- und Rechtsabbiegestreifen zu haben. Auch die Deckschicht im Bereich der Anschlussstelle soll gleich erneuert werden – „um einen Flickenteppich zu vermeiden“, erklärt Schumacher.

Zum Teil sind sowohl Zu- und Abfahrt der A96 daher nachts bzw. auch tageweise gesperrt. Hier finden Sie die einzelnen Bauphasen mit jeweiligem Zeitplan im Überblick:

• Bauphase 1 (23. Mai bis 6. Juni)

In der ersten Bauphase finden vorbereitende Maßnahmen statt, die zu keinen verkehrlichen Beeinträchtigungen führen.



• Bauphase 2 (6. bis 15. Juni)

Während der zweiten Bauphase „Verbreiterung nördliche Anschlussstellenrampe“ ist neben einer Nachtvollsperrung vom 6. auf den 7. Juni die Auffahrt Richtung Lindau für acht Tage voll gesperrt. Während dieser Zeit muss die Anschlussstelle (AS) Stetten A96 über die Bedarfsumleitungsstrecken U40 und U40a angefahren werden.

• Bauphase 3 (7. bis 9. Juni)

In der dritten Bauphase wird die südliche Anschlussstelle für zwei Nächte, von 7. auf 8. Juni und von 8. Juni auf 9. Juni voll gesperrt. Auch in diesem Fall muss über die AS Stetten A96 in Fahrtrichtung München aufgefahren bzw. aus Fahrtrichtung Lindau abgefahren werden. Während der Phasen 1 bis 3 ist die B16 durchgehend für beide Fahrtrichtungen befahrbar.

• Bauphase 4 (Fünf Tage Vollsperrung)

Ab der Bauphase vier ist die Anschlussstelle Mindelheim für fünf Tage voll gesperrt. In diesem Zeitraum ist weder das Auf- noch Abfahren auf die Autobahn möglich. Entsprechend der Bedarfsumleitung müssen ersatzweise die Anschlussstellen Stetten bzw. Bad Wörishofen genutzt werden. Zudem ist auch die B16 nicht befahrbar, weshalb der von Mindelheim kommende Verkehr über die Kaufbeurer Straße, die Gemeindeverbindungsstraße von Apfeltrach und Dirlewang sowie die Kreistraße MN4 umgeleitet wird. Die Verkehrsführung von Süden nach Norden erfolgt entsprechend umgekehrt.

Die Umleitungspläne werden frühzeitig auf der Homepage des Staatlichen Bauamts Kempten veröffentlicht. Letzteres sei sehr bemüht, die Verkehrseinschränkungen so kurz und gering wie möglich zu halten.

Da man bis zum Jahr 2035 mit 30 Prozent mehr Verkehrsaufkommen rechnet, sei der Umbau ein richtiger Schritt, auch wenn sich mancher daran stoßen wird. „Eine Lichtverkehrsanlage wirkt in verkehrsschwachen Zeiten störend, ist aber das Optimum für Verkehrsspitzen“, erklärt der Bereichsleiter für Straßenbau, Michael Neupert.



MdB Stephan Stracke (links) und Mindelheims Erster Bürgermeister Dr. Stephan Winter (3. v. links) ließen sich vom Bereichsleiter für Straßenbau, Michael Neupert (2. v. links), und von der für das Unterallgäu zuständigen Abteilungsleiterin Sarah Schumacher (rechts) die Baumaßnahmen im Detail zeigen. © Springer-Restle

Auch die geplante Ortsumfahrung Mindelheim war Thema auf dem Pressetermin. Sobald die Planfeststellung für die Ortsumfahrung in Hausen durch sei, wolle man sich im Bauamt um die Ortsumfahrung Mindelheim kümmern. Bürgermeister Dr. Stephan Winter und der Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke freuten sich über das zügige Voranschreiten der Maßnahmen. „Nach der Baywa-Kreuzung und der Jäckle-Kreuzung ist das jetzt der finale Akt und ich bin froh, dass es so schnell ging“, so Winter.

Ab 20. Juni um 5 Uhr sollen die Anschlussstellen wieder frei für den Verkehr sein.