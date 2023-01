Termine für Bürgerversammlungen in Mindelheim und Stadtteilen bekannt

Am 18. Januar findet die Bürgerversammlung für die Kernstadt im Mindelheimer Forum statt. © Stadt Mindelheim

Mindelheim – Wer in Mindelheim und seinen Ortsteilen Gesprächsbedarf zu verschiedenen Themen sieht oder sich für das Geschehen rund um seine Heimat interessiert, ist in den nächsten Wochen wieder zu den Bürgerversammlungen eingeladen. Die Stadt Mindelheim hat nun die genauen Termine bekanntgegeben.

Alle Bürger sind bereits zur Bürgerversammlung am Mittwoch, 18. Januar, um 19.30 Uhr ins Stadttheater Mindelheim eingeladen. An diesem Abend gibt Bürgermeister Dr. Stephan Winter einen Rückblick auf 2022. Vorgestellt werden die kulturellen Veranstaltungen in der Kreisstadt sowie bedeutende Bauprojekte, die umgesetzt wurden. Auch über die Finanzlage der Stadt und die Aktivitäten im sozialen Bereich wird berichtet. Die Bürger werden wie jedes Jahr auch über die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt informiert. Anregungen und Fragen der Bürger sind laut Stadt erwünscht.

Die Bürgerversammlungen in den Stadtteilen finden ab dem 25. Januar wie folgt statt:



• Nassenbeuren am Mittwoch, 25. Januar 2023, um 20 Uhr im Landgasthof Nassenbeuren (Schützenheim).

• Oberauerbach am Dienstag, 7. Februar 2023, um 20 Uhr im Gasthaus Kreuz in Oberauerbach.

• Mindelau und Heimenegg am Dienstag, 14. Februar 2023, um 20 Uhr im Bürgerhaus Mindelau.

• Gernstall und Unggenried am Mittwoch, 8. März 2023, um 20 Uhr in der Burggaststätte Mindelheim.

• Unterauerbach am Dienstag, 21. März 2023, um 20 Uhr im Gasthof Schmid in Unterauerbach.

• Westernach am Dienstag, 28. März 2023, um 20 Uhr im Vereinsheim Westernach.

Wie die Stadt Mindelheim ausdrücklich betont, sind zu den Versammlungen in den Ortsteilen die Bürger aus dem jeweiligen Ortsteil sowie auch aus den übrigen Stadtteilen und der Kernstadt Mindelheim eingeladen.