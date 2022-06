Theater-Gastspiel im Mindelheimer Forum begeistert handverlesenes Publikum

Von: Melanie Springer-Restle

Während Charlotte (rechts, Bella Nick) in zahlreichen Hochzeitsratgebern wühlt, beschreibt Mina (links, Janina Sachsenmaier), wie sie sich den schönsten Tag im Leben vorstellt. © Springer-Restle

Mindelheim – Dass zwei Frauen heiraten möchten, dürfte mittlerweile kaum mehr für Aufsehen sorgen. Doch was, wenn die Vorstellungen zur Hochzeitsfeier so auseinanderklaffen, dass keine Einigung in Sicht scheint? Die Schauspielerinnen Bella Nick alias Charlotte und Janina Sachsenmaier alias Mina lieferten sich am gestrigen Mittwoch im Forum in ihrem Theaterstück „Tante Gerade laden wir nicht ein“ einen kurzweiligen Schlagabtausch und begeisterten ihr kleines Publikum mit intelligenten Dialogen, kräftigem Gesang und interessanten Stilmitteln.

Charlotte und Mina waren ein glückliches Paar – bis sie beschlossen, zu heiraten. Kleine Streitigkeiten entwickeln sich zum Politikum in ihrer Beziehung. Öko-Hochzeit oder Prunk? Familienfeier oder Party? Oder doch das Schloss von Tante Gerda? Aber die will Charlotte auf keinen Fall einladen.



Die von Bella Nick und Janina Sachsenmaier geschriebene „Dramödie“ berichtet vom Wunsch vieler Paare, sich auch auf dem Papier zu binden und der Welt zu zeigen, dass man zusammengehört. Doch die Vorstellungen zu der perfekten Gestaltung des vermeintlich schönsten Tages im Leben driften so weit auseinander, dass sich die Zuschauer unweigerlich fragen, ob diese Ehe überhaupt von Dauer sein kann.

Die chaotische, stets etwas verplante Mina träumt von einer romantischen Hochzeit am Strand und einer fetten Party danach. Charlotte hingegen will es eher traditionell. Deshalb möchte sie auch kein Hochzeitskleid, sondern einen Jumpsuit zur Trauung tragen und sich von ihrem Vater zum Altar führen lassen. Und natürlich sollen alle wichtigen Menschen dabei sein, wenn sich die beiden das Ja-Wort geben.

Mina hingegen wäre bei der Trauung gern mit Charlotte allein und sieht Charlottes Vorstellung von Tradition als nicht nachvollziehbaren Affront gegen die Emanzipation.

Während die akribische Charlotte unzählige Hochzeitsratgeber gewälzt und eine Kostenaufstellung für die Hochzeitsfeier gemacht hat, ging Mina das Ganze etwas unbedarfter an und gab sich lieber Tagträumereien hin. Als sie jedoch erfährt, dass sich die Feier Charlottes Kalkulation zufolge auf 10.000 Euro belaufen wird, rastet sie aus. Man könne doch nicht so viel Geld für einen einzigen Tag ausgeben. Außerdem könnte man die Gäste auch bitten, etwas mitzubringen.

Charlotte möchte vor der Hochzeit unbedingt noch abnehmen, was Mina erneut triggert. Schließlich sei Charlotte eine wunderschöne, emanzipierte Frau, die sich auch nur manchmal die Beine rasiere. Charlotte aber möchte auf den Hochzeitsbildern an diesem einen besonderen Tag möglichst perfekt aussehen.

Offenbar nicht nur in der Liebe, sondern auch beim Streiten vergeht die Zeit wie im Flug. Denn am Ende stellen die beiden Bräute in spe entsetzt fest, dass es bis zur Hochzeit nur noch drei Monate sind.



In ihrer stipendiengeförderten Dramödie haben die beiden Absolventinnen der Hochschule für Musik und Theater Rostock ein Herzensprojekt verwirklicht: ein eigenes Theaterstück auf die Bühne bringen. Die Pandemie spielte ihnen dabei in die Hände. Mit „Tante Gerade laden wir nicht ein“, gewannen sie zwar nicht den Nachwuchswettbewerb, auf den sie sich bewarben. Dennoch brachten sie ihr Projekt voran und konnten Fördermittel generieren, die ihnen helfen, ihre Deutschland-Tour zu finanzieren.

Two-Women-Show

Die beiden Freundinnen organisieren alles um ihre Auftritte komplett selbst: vom Marketing über den Aufbau des Bühnenbilds bis hin zur Abendkasse. Nicht nur die Dialoge haben sie selbst erarbeitet. Auch die musikalischen Einlagen stammen weitgehend aus der Feder von Bella Nick. „Ich dachte mir, bevor wir ganz viel Gema-Gebühr bezahlen, nehmen wir einfach unsere eigenen Songs“, berichtet Nick, die das Publikum mit ihrem kraftvollen Gesang und ihren geistreichen Texten beeindruckte.



Bei einem Nachgespräch im Anschluss des Stücks hatten die Zuschauer Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ein älterer Zuschauer fand das Stilmittel des „Mono-Dialogs“ (Wortschöpfung des Zuschauers) faszinierend. Während eine der Frauen im Hintergrund herumwuselte, gab es für die andere eine zweite Ebene vor dem Bühnenbild. Dort nahmen die beiden abwechselnd Platz und klagten ihr Leid über die jeweils andere.



Unter den Zuschauern war auch ein junger Mitarbeiter der Firma Grob, der per Plakatwerbung auf das Stück aufmerksam geworden war, und spontan seine Freundin und ein befreundetes Paar einlud. Die Vierergruppe war begeistert: „Ich fand´s total cool. Mal was anderes“, sagte eine der vier. Ein anderer der Gruppe bemerkte: „Und singen tun die abartig gut!“

Vielleicht darf man die beiden Theatertalente irgendwann mit einem neuen Stück in Mindelheim begrüßen. Die anwesenden Zuschauer wären bestimmt auch wieder an Bord.